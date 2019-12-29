Elon Musk En Sevdiği Filmi Açıkladı

Dünyanın en fütüristik kişilerinden bir tanesi olarak bilinen Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden 2019 yılında en sevdiği filmi açıkladı. İşte haberimizin detayları.

2019 yılına yavaş yavaş veda ettiğimiz şu son günlerde tanınmış kişilerden mesajlar ardı ardına gelmeye başladı. Twitter üzerinden sıklıkla paylaşımlar yapan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, 2019 yılı için en sevdiği filmin hangisi olduğunu sonunda açıkladı. Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho tarafından yazılıp yönetilen gerilim filmi, büyük ödüller almıştı.

Elon Musk'ın En Sevdiği Film

Tesla, SpaceX ve Boring Company gibi şirketleriyle tüm dünyada tanınan ve sözlerine değer verilen Elon Musk, genellikle aksiyon dolu filmler izliyor. Bunlar içerisinde en çok bilinenleri Star Wars gibileri.

Bong Joon-Ho tarafından yazılan ve yönetilen Güney Koreli bir gerilim filmi olan ‘Parasite’, ünlü girişimcinin en sevdiği film oldu. 72. Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye ödülünü olan bu film dünya çapında beğenilen yapımlar arasına girdi.

Filmde birbirine çok benzeyen iki ailenin sorunları çözme biçimleri ve hayata yaklaşımları anlatılıyor. Bu filmde de yine aynı konu anlatılmıştı. Eğer bu filmi izlediyseniz gerçekten de 2019 yılının en iyi filmi olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.