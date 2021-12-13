Elon Musk Finlandiya Başbakanı ile Dalga Geçti

Elon Musk ve Finlandiya Başbakanı yeni bir tweet yüzünden gündeme geldi. Musk tarafından paylaşılan bir görüntü, Finlandiya Başbakanı'nın Covid-19 temaslısı olduğu sırada gece kulübüne gitmesiyl dalga geçiyor.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'i ele alan bir görüntüyü tweetledi.

Bir erkeğin bir kıza "ne iş yapıyorsun?" diye sorduğu görüntüyü paylaşan Musk, Covid-19'a temaslı olduğu sırada gece kulübüne katıldığını itiraf eden Başbakan Sanna Marin'e atıfta bulundu.

Musk'ın paylaştığı görüntüdeki kız, "Finlandiya'nın Başbakanı" olduğunu söyleyerek cevap veriyor. Karşısındaki çocuk ise şok içinde "Ne?" diyerek şaşırdığını belirtiyor.

Milyarder girişimcinin bu görüntüyü hangi amaçla tweetlediği şimdilik bilinmiyor. Bazıları Finlandiya Başbakanı ile dalga geçmek için yaptığını düşünüyorken bazıları ise direkt olarak kadınları hedef aldığına inanıyor.

Hatta Elon Musk'ın tweetine yanıt veren birçok kadın kullanıcı, "Muhtemelen bir kadının bu güce nasıl ulaştığını ve bir kadının gücünü göstermek için paylaştı" ifadelerini kullandı.

Elon Musk Finlandiya Başbakanı'nı neden hedef aldı?

Bilmeyenler için Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Dışişleri Bakanının testinin pozitif çıkmasından saatler sonra Helsinki'de bir gece kulübüne gitmek için dışarı çıkmıştı.

İlk başta, aşıları tam olduğu için karantinada kalmasına gerek olmadığı söylendi, ancak daha sonra karantinayı tavsiye eden bir metni okumadığını fark etti. 36 yaşındaki Sosyal Demokrat Başbakan, sosyal temastan kaçınmasını tavsiye eden kısa mesajın evde bıraktığı iş telefonuna gönderildiğini söyledi.

Eleştirmenler, negatif test çıkana kadar karantinada kalmadığı için Başbakanın bu kararını sorguladı. Pazar günü yazıyı görünce acilen Covid-19 testi yaptırdı ve sonucu negatif çıktı.

İlk başta Marin, kendisini Covid maruziyeti hakkında bilgilendiren Dışişleri Bakanının tavsiyelerine uyduğunu söyleyerek yaptıklarını savundu. Ancak Pazartesi günkü bir Facebook gönderisinde, rehberliği iki kez kontrol etmesi ve muhakeme gücünü daha iyi kullanması gerektiğini söyledi.

Başbakan Facebook'taki paylaşımında, "Bunu yapmam gerektiğini anlamadığım için çok üzgünüm." diye yazdı.

Musk'ın bu tarz komik paylaşımlarının arkasında bir sır yatıyor olabilir. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk geçtiğimiz gün paylaştığı bir tweette işini "bırakmayı" ve "influencer" olmayı düşündüğünü söylemişti.

Musk, "İşimi bırakmayı ve tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum" diye tweet attı ve arkasından, "Ne düşünüyorsunuz?" diyerek takipçilerine bu fikri sordu