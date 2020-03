Elon Musk, Gerekirse Fabrikalarının Solunum Cihazı Üretebileceğini Söyledi

Uzmanlar, Corona virüsü salgını nedeniyle Amerika'nın önümüzdeki aylarda solunum cihazı sıkıntısı çekebileceği konusunda uyarılarda bulundular.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ABD'de Corona virüsü salgını nedeniyle solunum cihazı sıkıntı olursa, cihaz üretmek için fabrikalarının kullanılabileceğini söyledi.

Musk, Tesla ve SpaceX fabrikalarında üretilen teknoloji bileşenlerinin, solunum cihazı ile karşılaştırıldığında, cihaz üretiminin zor olmadığını, sofistike olduğunu yazdı. Musk'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya, takipçileri “şu anda sıkıntı var.” diyerek cevap verdi. Bir takipçisi, Musk'ın atmış olduğu tweet'e, “Lütfen fabrikanızı en kısa sürede ihtiyaç duyulan solunum cihazlarını yapmak için kullanın. Ben bir Tesla sahibiyim ve şirketi seviyorum. Corona virüsü salgını büyük bir felaket." şeklinde cevap verdi. Musk, takipçisinin verdiği cevabı "Bir sorun olması halinde solunum cihazı üretmeye hazırız." şeklinde yanıtladı.

Tesla makes cars with sophisticated hvac systems. SpaceX makes spacecraft with life support systems. Ventilators are not difficult, but cannot be produced instantly. Which hospitals have these shortages you speak of right now?