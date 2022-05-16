Elon Musk, Twitter'ın Gizlilik Sözleşmesini İhlal Etmekle Suçlanıyor

Elon Musk atmış olduğu bir tweet nedeniyle Twitter'ın gizlilik sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle suçlanıyor. Twitter konuyu yargıya taşıyacak!

Elon Musk, Twitter'ın Gizlilik Sözleşmesini İhlal Etmekle Suçlanıyor
Barış Bulut
Barış Bulut -

Elon Musk, Cumartesi günü Twitter Inc'in (TWTR.N) hukuk ekibinin, sosyal medya platformunun otomatik kullanıcılar üzerindeki kontrolleri için örneklem boyutunun 100 olduğunu ortaya çıkararak onu bir gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçladığını tweetledi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc'in (TSLA.O) CEO'su Musk atmış olduğu tweet'te "Twitter yasal, bot kontrolü örnek boyutunun 100 olduğunu açıkladığım için gizlilik sözleşmelerini ihlal ettiğimi şikayet etmek için aradı!" dedi.

Elon Musk, Twitter'ın Gizlilik Sözleşmesini İhlal Etmekle Suçlanıyor

Musk, Twitter'ın Gizlilik Sözleşmesini İhlal Etti

Musk, Cuma günü sahte hesapların oranıyla ilgili verileri beklerken şirketi özel hâle getirmek için yaptığı 44 milyar dolarlık nakit anlaşmasının "geçici olarak askıya alındığını" belirtmişti.

Ekibinin botları belirlemek için Twitter'da "rastgele 100 takipçiden oluşan bir örneği" test edeceğini söyleyen Musk, bir soruya verdiği yanıt nedeniyle Twitter'ın suçlamaları altında kaldı.

Bir kullanıcı Musk'tan "bot hesaplarını filtreleme sürecini detaylandırmasını" istediğinde Musk "Örnek boyutu sayısı olarak 100'ü seçtim, çünkü Twitter'ın <%5 sahte/spam/kopya hesapları hesaplamak için kullandığı şey budur." cevabını vermişti.

Musk son olarak Pazar gününün erken saatlerinde sosyal medya şirketinin %5'ten daha az sahte hesaplara sahip olduğunu gösteren "herhangi bir" analiz görmediğini tweetledi. Twitter'ın Musk için yaptığı şikayetin hukuki olarak ne gibi durumlara sürükleneceğini tahmin etmek güç ama bilinen bir şey var ki o da bu anlaşmanın her geçen gün daha da yıprandığı ve gerçekleşmesinin giderek güçleşiyor olması.

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