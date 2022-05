Elon Musk, Twitter'ın Gizlilik Sözleşmesini İhlal Etmekle Suçlanıyor

Elon Musk, Cumartesi günü Twitter Inc'in (TWTR.N) hukuk ekibinin, sosyal medya platformunun otomatik kullanıcılar üzerindeki kontrolleri için örneklem boyutunun 100 olduğunu ortaya çıkararak onu bir gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçladığını tweetledi.

Twitter legal just called to complain that I violated their NDA by revealing the bot check sample size is 100! This actually happened.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc'in (TSLA.O) CEO'su Musk atmış olduğu tweet'te "Twitter yasal, bot kontrolü örnek boyutunun 100 olduğunu açıkladığım için gizlilik sözleşmelerini ihlal ettiğimi şikayet etmek için aradı!" dedi.

Musk, Cuma günü sahte hesapların oranıyla ilgili verileri beklerken şirketi özel hâle getirmek için yaptığı 44 milyar dolarlık nakit anlaşmasının "geçici olarak askıya alındığını" belirtmişti.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of users https://t.co/Y2t0QMuuyn

Ekibinin botları belirlemek için Twitter'da "rastgele 100 takipçiden oluşan bir örneği" test edeceğini söyleyen Musk, bir soruya verdiği yanıt nedeniyle Twitter'ın suçlamaları altında kaldı.

Bir kullanıcı Musk'tan "bot hesaplarını filtreleme sürecini detaylandırmasını" istediğinde Musk "Örnek boyutu sayısı olarak 100'ü seçtim, çünkü Twitter'ın <%5 sahte/spam/kopya hesapları hesaplamak için kullandığı şey budur." cevabını vermişti.

Any sensible random sampling process is fine. If many people independently get similar results for % of fake/spam/duplicate accounts, that will be telling.



I picked 100 as the sample size number, because that is what Twitter uses to calculate <5% fake/spam/duplicate.