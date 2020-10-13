Elon Musk'ın Hayatı Dizi Oluyor: Detayları Belli Oldu

Yaptığı paylaşımlar ile sürekli sosyal medyada gündem olan Tesla ve Space X şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın hayatı dizi haline getiriliyor. HBO kanalı tarafından hazırlanan dizinin detayları açıklandı.

Elon Musk'ın Hayatı Dizi Oluyor

Hollywood'un ünlü aktörlerinden Channing Tatum, Elon Musk'ın hayatını konu alan SpaceX isimli dizinin yapımcılığını üstlendi. Toplam 6 bölümden oluşacak olan SpaceX isimli dizide SpaceX şirketine ve Falcon 9 roketinin SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmasına odaklanılacak.

Dizide yer alacak oyuncuların kim olacağı henüz açıklanmadı. Oyuncular açıklandığında sizleri bilgilendireceğiz. Dough Jung'ın SpaceX dizisinin senaryosunu kaleme alacağı konuşuluyor.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın dünyanın en zengin 3. insanı olduğu açıklanmıştı. Elon Musk'ın net değerinin 115 milyar dolar olduğu söylenmişti. Elon Musk, SpaceX, The Boring Company, Hyperloop ve OpenAI gibi birçok şirketin de kurucusu. Tesla'nın hisselerinin 2020 yılında yaklaşık% 500 arttığı ve şirketin şu anda yaklaşık 475 milyar dolar değerinde olduğu söylenmekte.

Sizler Elon Musk'ın hayatının dizi oluyor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Elon Musk En Çok Döner Seviyor!

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'da gündem olmayı başardı. Musk'a bir kullanıcı en çok sevdiği yemeği sordu. Elon Musk da soruya "döner kebab" yanıtını verdi. İlgili haberimize hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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