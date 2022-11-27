Rokete Binen Dev Elon Musk Heykeli, Ünlü Milyarder Tarafından Kabul Edilmedi

Elon Musk, şimdiye kadar tanıdığımız hiçbir milyardere benzemiyor. Dünyanın en zengin insanı olmasına rağmen oldukça açık bir hayata sahip olan Elon Musk, internette sürekli olarak kendisine yakıştırılmayan şekilde "meme" paylaşıyor. Öte yandan internetteki birçok kullanıcı, Elon Musk'ın bu samimi tavrını seviyor.

Geçtiğimiz günlerde Elon GOAT Token'ın kurucuları, ünlü milyarderin bu samimiyetine sığınarak ilginç bir hediyeyi Tesla merkezine gönderdi. Elon Musk kafasına sahip bir keçinin devasa bir rokete bindiği heykel, ünlü milyarder tarafından kabul edilmedi.

5,5 Tonluk Heykel Bağış Toplanarak 600 Bin Dolara Yapıldı

As mentioned by @cbsaustin, Elon GOAT will be delivered as a gift to @elonmusk on Nov 26th in #Austin. #Elon Super Fans are welcome to join! Goal is to meet the GOAT himself and ask for his blessing to tour this around the world!



Elon could also put it on his front lawn 😂👀 pic.twitter.com/rPqoLrll29 — Elon Goat Token (@ElonGoatToken) November 16, 2022

Kendilerini birer Elon Musk hayranı olarak tanıtan Ashley Sansalone, Alec Wolvert ve Richie Latimer adındaki üç girişimci, yeni oluşturdukları kripto para birimi Elon GOAT Token için reklam yapmak adına ünlü milyardere bir heykel gönderdi.

İngilizce'de "Greatest of All Time"(Tüm Zamanların En İyisi) kelimelerinin kısaltması için kullanılan "GOAT", aynı zamanda keçi anlamına geldiği için girişimciler ilginç bir tasarım seçti.

600 bin dolar harcayarak 5,5 ton ağırlığında, rokete binen Elon Musk kafalı bir keçi tasarlayan Elon GOAT Token girişimcileri, hediyelerini Tesla merkezine gönderdi.

Ancak Elon Musk bu devasa hediyeyi kabul etmedi. Kripto para girişimcilerinin reklam hayali de böylece suya düşmüş oldu. Goatsgiving adını verdikleri etkinlikte Elon Musk hediyeyi kabul edene kadar kapının önünde bekleyeceklerini ifade eden hayranlar, ünlü milyarderden olumlu cevap geleceğini düşünüyor.