Rokete Binen Dev Elon Musk Heykeli, Ünlü Milyarder Tarafından Kabul Edilmedi

Elon Musk, şimdiye kadar tanıdığımız hiçbir milyardere benzemiyor. Dünyanın en zengin insanı olmasına rağmen oldukça açık bir hayata sahip olan Elon Musk, internette sürekli olarak kendisine yakıştırılmayan şekilde "meme" paylaşıyor. Öte yandan internetteki birçok kullanıcı, Elon Musk'ın bu samimi tavrını seviyor.

Geçtiğimiz günlerde Elon GOAT Token'ın kurucuları, ünlü milyarderin bu samimiyetine sığınarak ilginç bir hediyeyi Tesla merkezine gönderdi. Elon Musk kafasına sahip bir keçinin devasa bir rokete bindiği heykel, ünlü milyarder tarafından kabul edilmedi.

As mentioned by @cbsaustin, Elon GOAT will be delivered as a gift to @elonmusk on Nov 26th in #Austin. #Elon Super Fans are welcome to join! Goal is to meet the GOAT himself and ask for his blessing to tour this around the world!



Elon could also put it on his front lawn 😂👀 pic.twitter.com/rPqoLrll29