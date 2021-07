Elon Musk Heykeli Sosyal Medyanın Alay Konusu Oldu

New York City'nin şehir merkezindeki bronz Elon Musk heykeli alay konusu oldu. Twitter kullanıcı tarafından tiye alınan heykel, ünlü milyardere benzememesiyle merak uyandırdı.

Elon Musk, heykel formunda ölümsüzleştirilmesi gereken insanlar listenizin başında olmayabilir, ama geçtiğimiz Pazartesi günü ünlü milyarderin bir heykeli dikildi. En azından bu heykeldeki kişinin Elon Musk olduğunu düşünüyoruz. New York City'nin Manhattan bölgesine yerleştirilen bronz heykel, Elon Musk dışında herkese benziyor olabilir.

Başta Twitter olmak üzere farklı sosyal medya ağlarındaki kullanıcıları heykelle dalga geçmeye başladı. Bir Twitter kullanıcısı, "Tesla Model S Plaid Edition elektrikli aracımla onu mahvedeceğim" yorumunu yaparak heykeli tiye aldı.

Gerçek boyutlu heykel şu anda New York'ta 14. Cadde'de yer alıyor ve Musk'ın 50. doğum gününü anmak için tasarlandı. Ancak birçok Twitter kullanıcısı heykelin aslında Elon Musk'a benzemediğine dikkat çekti.

Kimi kullanıcıları eski ABD Başkanı Ronald Reagan'a benzetirken kimisi de Amerikalı şarkıcı Frank Sinatra'nın tişört giymiş versiyonu olduğunu düşündü. Başka bir Twitter paylaşımı ise "Bu bronz israfı hakkında söyleyebileceğim en güzel şey, Elon Musk'a hiç benzemediğidir" ifadesini kullandı.

eBay üzerinden gerçek boyutlu Elon Musk heykeline teklif verebileceğinizi de hatırlatmak gerekiyor. Ancak bu teklifin yanı sıra public.com Musk'ın 100 adet 14 inçlik bronz heykelini de şanslı kullanıcılarını hediye etti. 100 kişiye hediye edilen heykelin şimdilik kimlere gittiği belli değil.

