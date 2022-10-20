Elon Musk, Hisselerde Tesla'nın Apple'ı Geçebileceğine İnanıyor

Tesla'nın üçüncü çeyrek kazanç çağrısı sırasında CEO Elon Musk, şirketin bir noktada "Apple'ın mevcut piyasa değerini aşabileceği" yönündeki önceki iddialarını yeniden gündeme getiriyor.

Tesla, Çarşamba günü üç aylık kazançlarını açıkladı. Şirket, 2022'nin üçüncü çeyreği için gelir beklentilerini karşılamazken, kendi kazanç beklentilerini aştı.

Sonuçlar açıklandıktan sonra Musk, şirketin yönetim kurulunun 5 ila 10 milyar dolar arasında bir hisse geri alım programını tartıştığını duyurdu ancak plan henüz kesinleşmedi. Musk ayrıca Tesla'nın şu anda 700 milyar dolar olan değerlemesini de tartıştı.

Elon Musk Daha Önceki Tahminlerini Yineliyor

Elon Musk, "Bir süre önce bir kazanç çağrısında Tesla'nın o sırada 700 milyar dolar değerinde olan Apple'dan daha değerli olabileceğini düşündüğümü söyledim." dedi. Mayıs 2017'ye atıfta bulunan Musk açıklamayı yaptığında Apple 772 milyar dolar değerindeydi ve Tesla onu 51 milyar dolar ile takip ediyordu. Apple şu anda 2,3 trilyon dolar değerinde ve Dünya'nın en değerli şirketi olarak kabul ediliyor.

Musk, "Artık Apple'ın mevcut piyasa değerini aşabileceğimizi düşünüyorum." diye ekledi.

Musk'ın özellikle geçtiğimiz günlerde Twitter'ı tekrar satın almaya karar vermesinin ardından bu hedeflerine nasıl ulaşacağı da merak konusu.