Elon Musk Hunter Biden'ın Gizli Twitter Dosyalarını İfşa Etti

2020 ABD seçimleri öncesinde basında ve sosyal medyada en çok tartışlılan konulardan biri Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın sızdırılan e-postaları olmuştu. Dizüstü bilgisayarını bir tamirhanede unutan Hunter Biden'ın birçok belgesi de sızdırılmıştı. Bu olayın ardından ise Hunter Biden, sosyal medya platformlarından, çıkan haberlere sansür uygulanmasını istedi.

Yaşanan bu olayın üstü kapatılırken yakın zamanda Twitter'ın el değiştirmesiyle birlikte tartışma yeniden alevlendi. Elon Musk, serbest gazeteci olarak bilinen Matt Taibbi isimli hesap üzerinden eski Twitter yönetimi ile Hunter Biden arasındaki görüşmeleri ifşa etti.

"Gizli Twitter Dosyaları"

Matt Taibbi'nin "Twitter Dosyaları" adı altında paylaştığı tweet serisinde, 2020 yılında Hunter Biden ve babası hakkında çıkan haberlerin 2016'da yaşandığı gibi Rusya dezenformasyonuyla alakalı olduğunu düşünürek erişim engeline maruz kalmasını anlatıyor.

Facebook'un da dahil olduğu bu haber yasağı istekleri, Twitter için bitmek bilmiyor. Joe Biden'ın ekibinden artık düzenli olarak Twitter ekibine paylaşım silme isteği geliyor. Biden ailesinin dışında hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerden silme talebi geldiği görülebiliyor. Ancak Twitter'ın iç siyasi politikaları kapsamında çoğunlukla Demokratların talepleri olumlu karşılanıyor.

Biden Ailesiyle İlgili Haberler Botlar ile Kaldırıldı

Taibbi'nin iddialarına göre Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarından sızdırılan belgelerle alakalı haberlerin büyük bir çoğunluğu Twitter ekibi tarafından yazılan bot ile otomatik olarak engellendi. Aynı zamanda Joe Biden ile ilgili pedofili iddialarını otomatik olarak engelleyen bir bot dahi kullanıldı.

Demokratlar henüz iddialara cevap vermedi. Ancak Cumhuriyetçi taraftan Kevin McCarthy, "2020 başkanlık seçimlerinden sadece birkaç gün önce Twitter'ın Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı hakkındaki gerçeği susturmak için nasıl gizli anlaşma yaptığını gerçek zamanlı olarak öğreniyoruz. 32 gün içinde, yeni Cumhuriyetçi Meclis çoğunluğu, Amerikan halkı ve hak ettikleri hesap verebilirlik adına cevaplar alacak" dedi.