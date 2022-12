Elon Musk Hunter Biden'ın Gizli Twitter Dosyalarını İfşa Etti

2020 ABD seçimleri öncesinde basında ve sosyal medyada en çok tartışlılan konulardan biri Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın sızdırılan e-postaları olmuştu. Dizüstü bilgisayarını bir tamirhanede unutan Hunter Biden'ın birçok belgesi de sızdırılmıştı. Bu olayın ardından ise Hunter Biden, sosyal medya platformlarından, çıkan haberlere sansür uygulanmasını istedi.

Yaşanan bu olayın üstü kapatılırken yakın zamanda Twitter'ın el değiştirmesiyle birlikte tartışma yeniden alevlendi. Elon Musk, serbest gazeteci olarak bilinen Matt Taibbi isimli hesap üzerinden eski Twitter yönetimi ile Hunter Biden arasındaki görüşmeleri ifşa etti.

Here we go!! 🍿🍿 https://t.co/eILK9f3bAm