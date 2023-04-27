Elon Musk Yaptığı Açıklamalar Yüzünden İfadeye Çağrıldı!

Kaliforniyalı bir yargıç, Tesla CEO'su Elon Musk'ın 2018 yılında bir kazada ölen bir adamın ailesi tarafından açılan davada yeminli ifade vermesini emreden geçici bir karar verdi. Aile, Tesla'nın sürücülere yardımcı olması beklenen Autopilot sisteminin olay sırasında başarısız olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca Musk'ın, Tesla'nın "hiçbir insan müdahalesi olmadan" "kendi kendini sürdüğünü" iddia ettiği bir tweet de dâhil olmak üzere, Autopilot'un yetenekleriyle ilgili yaptığı açıklamalar hakkında ifade vermesini istiyorlar.

Tesla'nın avukatları Musk'ın sık sık "deepfake" videolara konu olduğunu ve söz konusu ifadelerin ayrıntılarını hatırlayamayacağını savunarak bu talebe karşı çıkarken, Santa Clara Yüksek Mahkemesi Yargıcı Evette Pennypacker bu argümanı "son derece rahatsız edici" buldu.

Autopilot Özelliği Tesla'nın Başını Yakmış Durumda

Davanın 31 Temmuz'da görülmesi planlanıyor. Bu karar, Tesla'nın Autopilot sistemi nedeniyle karşı karşıya kaldığı artan yasal inceleme ve davalara bir yenisini daha eklemiş oldu.

Autopilot özelliği, aralarında çok sayıda ölümün de bulunduğu bir dizi kazanın ardından yoğun bir incelemeye tabi tutuldu. Şirket, sistemin sürücülere yardımcı olmak için tasarlandığını ve onların yerini almadığını iddia ediyor ancak eleştirmenler Tesla'nın sistemi pazarlamasının sürücülere yanlış bir güvenlik hissi verebileceğini savunuyor.

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