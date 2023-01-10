Elon Musk İfşa Etti: Pfizer Yöneticisi Aşı Karşıtı mı?

Elon Musk, Twitter Dosyaları başlığı ile ortaya çıkardığı ifşaların 12.'sini paylaştı. Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı mesajlaşmaları ortaya çıktı!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Twitter CEO'su Elon Musk, Twitter Dosyaları başlığı ile ortaya çıkardığı ifşaların 12.'sini paylaştı. Covid-19 aşıları ile ilgili eleştirel görüşler sunan gazeteci Berenson, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı açıklamasının tweetini "Bazı komplo teorileri aslında doğrudur." şeklinde paylaştı. 

Gazeteci, Gottlieb'in Twitter yöneticisi Todd O'Boyle'a, Trump yönetimi yetkilisi Dr. Brett Giroir'e yazdığı mesajın ekran görüntüsünü paylaştı. Mesajlaşma Ağustos 2021 tarihli bir e-postaya ait.

Ekran görüntüsünde şunlar yazıyor: "Artık Covid-19 doğal bağışıklığının aşı bağışıklığından üstün olduğu açık. Bir kişi önceden enfeksiyon geçirmişse artık aşı kanıtı için bilimsel bir gerekçe yoktur."

Pfizer Yöneticisinin Aşı Karşıtlığı

Gottlieb, O'Boyle'a ekran görüntüsünün devamında şunlar yazıyor: "Bu, yıpratıcı türden bir şey. İsrail'de emsal değerlendirmesinden geçmemiş tek bir retrospektif çalışmadan kapsamlı bir sonuç çıkarıyor. Ancak bu tweet viral olacak ve haber içeriklerini yönlendirecek."

İfşaları Musk'ın da paylaşması ile birlikte 9 saat içinde gündeme oturan tweet 16,7 milyon görüntülenmeye ulaştı. Bunun üzerine Berenson: "Twitter, dünyada gazetecilik için en önemli platformdur. Bu yüzden hükümetler ve şirketler onu sansürlemek için bu kadar gözünü karartmış durumda." açıklamalarında bulundu.

Twitter Dosyaları'na tepki gösteren Gottlieb, ifşa edilen e-postaların tüm hikayeyi göstermediğini öner sürdü ve kendini savundu. Görüntüler sebebiyle tehdit edildiğine dair Twitter yöneticileri ile yaptığı bazı yazışmaları da paylaştı.

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