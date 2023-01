Elon Musk İfşa Etti: Pfizer Yöneticisi Aşı Karşıtı mı?

Twitter CEO'su Elon Musk, Twitter Dosyaları başlığı ile ortaya çıkardığı ifşaların 12.'sini paylaştı. Covid-19 aşıları ile ilgili eleştirel görüşler sunan gazeteci Berenson, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı açıklamasının tweetini "Bazı komplo teorileri aslında doğrudur." şeklinde paylaştı.

Gazeteci, Gottlieb'in Twitter yöneticisi Todd O'Boyle'a, Trump yönetimi yetkilisi Dr. Brett Giroir'e yazdığı mesajın ekran görüntüsünü paylaştı. Mesajlaşma Ağustos 2021 tarihli bir e-postaya ait.

Ekran görüntüsünde şunlar yazıyor: "Artık Covid-19 doğal bağışıklığının aşı bağışıklığından üstün olduğu açık. Bir kişi önceden enfeksiyon geçirmişse artık aşı kanıtı için bilimsel bir gerekçe yoktur."

1/ My first #TwitterFiles report: how @scottgottliebmd - a top Pfizer board member - used the same Twitter lobbyist as the White House to suppress debate on Covid vaccines, INCLUDING FROM A FELLOW HEAD OF @US_FDA!



Thanks @elonmusk for opening these files.https://t.co/UbHlmtjELP