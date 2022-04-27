Elon Musk ile Twitter Arasındaki Anlaşmanın Cayma Bedeli Belli Oldu

Elon Musk'ın bildiğiniz üzere dün Twitter'ı satın aldığını açıklamıştık. Esasında iki taraf anlaştı ancak durumun resmiyeti için Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na başvuruda bulundu.

Şu anda son bilinen rakamlar Elon Musk'ın bu satın alımın resmiyete kavuştuğu an hisse başına 54.20 dolardan toplam 43.4 milyar dolar ödeyeceği yönünde. Ayrıca iki taraf arasındaki anlaşmanın cayma bedelinin de 1 milyar dolar olarak belirlendiği belirtiliyor.

Elon Musk Satın Alımı Gerçekleştirmek İçin Finansmanlarla Görüşüyor

Musk'ın bu anlaşmanın bedelini ödemek için belli başlı finansmanlarla anlaştığını dün sizlere aktarmıştık. Bugün gelen yeni detaylara göre Musk, fonları kendisine ait olan şirketlerdeki hisselerine karşı yaklaşık 12.5 milyar dolarlık marj kredisi alacak. Ayrıca 13 milyon dolar kadarlık kısmı da anlaştığı finansmanlar aracılığıyla tamamlayacak. 43.4 milyar dolardan geri kalan kısmı da kendi sermayesinden ekleyecek.

Yapılan anlaşmanın cayma bedeliyle ilgili nokta şu şekilde:

"Ana Ortaklık ve Devralma Alt Kuruluşunun Birleşmeyi tamamlama yükümlülükleri yerine getirilirse ve Ana Ortaklık, özkaynak, borç ve/veya marj kredisi finansmanının finanse edilmemesi de dâhil olmak üzere, Birleşme Anlaşması uyarınca Birleşmeyi tamamlayamazsa satın alımı gerçekleştiren tarafın Twitter’a 1 milyar dolarlık bir fesih ücreti ödemesi gerekecek."

Daha önce yayınlanan raporlarda yalnızca Twitter'ın cayma bedeli ödeyeceği belirtiliyordu ancak görünen o ki Musk'ın bu anlaşma tamamlanmadığı hâlde kasasından yüklü bir miktar para çıkacak.

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