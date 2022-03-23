Elon Musk, İlk Starship Yörünge Uçuşu İçin Yeni Bir Tarih Sundu

Elon Musk'ın uzay görevi hedef tarihleri her seferinde belirsiz tarihlere doğru kaysa da en nihayetinde gerçekleşecekler.

İnanılmaz derecede güçlü roketlerin hayranları şimdiye kadar üretilmiş en güçlü fırlatma aracı olan SpaceX'in Starship'inin ilk yörüngesel test uçuşunu, kademe güçlendiricisini ve Starship adlı roketle çalışan bir uzay aracını görmeyi heyecanla bekliyor. SpaceX'in yeni nesil Starship aracı, önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleşmesi beklenen birkaç ay görevi ile birlikte aya ve Mars'a mürettebatlı görevler için tasarlandı. Ama önce işin mutfağındaki ekibin çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi gerekiyor.

Musk, Starship'in ilk yörünge test uçuşu için bir dizi tahminde bulundu ancak her biri önceki tahminleri gibi tarihsel olarak ertelenip durdu. Şimdi bir zamanlar ifade ettiği Mart tarihini de kaybetmek üzere olan Musk, bu hafta Starship'in nihayet Mayıs ayında gökyüzüne yükseleceğini söyledi.

Musk, Starship'in Mayıs Ayında Fırlatılabileceğini Düşünüyor

Starship'in uçuşa hazır olup olmadığı hakkında tweet atan Musk, Salı günü SpaceX'in roketin 39 yeni Raptor 2 motorunu önümüzdeki aya kadar inşa etmesini beklediğini söyledi. Bunları fırlatma aracına entegre etme çalışmalarının ardından merakla beklenen yörünge uçuşunun bundan sadece birkaç ay sonra gerçekleşebileceğini düşünüyor.

Ancak fırlatma tarihini ilgilendiren başka bir konu var. Federal Havacılık İdaresi, SpaceX'in Texas'taki Boca Chica sahasının bu büyüklükteki roket fırlatmaları için uygunluğunu belirlemek için hâlâ çevresel bir inceleme yürütüyor. İncelemenin sonucunun Mart sonundan önce çıkması bekleniyor. SpaceX'in lehine bir açıklama gelirse Musk'ın Mayıs tahmini tutabilir. Aksi takdirde donanımın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki bir fırlatma sahasına, yani yaklaşık 1000 mil doğuya taşınması gerekecek ve bu da muhtemelen fırlatmaya başka bir gecikme ekleyecektir.

Şimdilik fırlatmanın Mayıs ayında gerçekleşmesini ummaktan başka çaremiz yok.