Elon Musk'ın Alev Makinesi Yok Sattı

Bir süre önce Elon Musk tarafından tanıtılan ve pek çok kişiyi heyecanlandıran Alev Makinesi, geçtiğimiz gün satışa çıktı. 500 dolar fiyat etiketiyle sunulan ürünün 20 bine yakın satarak gündem oluşturduğunu belirtmek gerekiyor.

Bazıları için berbat bir fikir olarak değerlendirilen bu projenin, yasal sorunlar çıkarabileceğinden dolayı ilk olarak ismi değiştirildi. Alev makinası değil (not-a-flamethrower) adıyla sunulan ürünün aynı zamanda bazı sorumluluklar altında satıldığını da söylemekte fayda var. Ayrıca Elon Musk'ın 10 milyon dolar kazanmak amacıyla satışa sunduğu bu ürünün, Ocak ayında stoklarının tükendiğini de hatırlatmak gerekiyor.

Alev Makinesinin siparişini veren ilk bin kişiyi Kaliforniya'daki ofise davet eden Boring Company, burada çeşitli gösteriler yaptı ve hediyeler dağıttı. Geriye kalan 19 bin kişiden bazıları ürünlerini gidip kendileri aldılar, bazıları ise adrese teslim olarak almayı tercih ettiler. Pek çok kişide merak uyandıran bu aleti eline alanlar 1.2 metre uzunluğunda alev püskürttüğünü deneyimledi ve bunu sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Yasal bir yükümlülük altına girmek istemeyen ve doğabilecek her türlü sorunun kullanıcıya ait olduğunu belirten kılavuzda işte şu maddeler yer alıyordu:

Pek çok kişinin stok yetmediği için satın alamadığı Alev Makinesi, bazı kullanıcılar tarafından açık artırmaya bile çıkarıldı. Bu şekilde kazanç sağlamak isteyen makine sahipleri, alev makinası için 3 bin - 10 bin dolar, kullanma kılavuzuna da ayrıca 250 dolar fiyat biçtiler. Ancak ürünün açık artırmada rağbet görmediğini belirtmek gerekiyor.

First 1000 Boring Company Flamethrowers being picked up today! pic.twitter.com/hBMp5fGzAB