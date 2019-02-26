Elon Musk'ın Başı Bir Kez Daha Dertte

SpaceX, Tesla ve Boring Company şirketlerinin kurucusu Elon Musk, attığı tweetlerle bir kez daha gündemde.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ünlü girişimcinin yatırımcılarını yanlış yönlendirdiğini iddia etti. Geçen hafta Musk, elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın 2019 yılında 500 bin araç üreteceğini söylemiş; ancak kısa süre sonra sayıyı 400 bin olarak değiştirmişti.

Her ne kadar Tesla, bu bilginin şirketin onayı dahilinde olmadığını açıklasa da, SEC’i ikna etmeyi başaramadı.

Tesla CEO’su Musk’ın yatırımcılarını yanlış bilgilendirdiğini belirten SEC, ünlü girişimcinin yanlış ve 24 milyondan fazla kişiye ulaşmış bu tweet’i paylaşmadan önce herhangi bir onay almadığını söyledi.

SEC ayrıca, New York’taki bir mahkemeye konunun soruşturulması için başvuruda bulundu. SEC ile Musk arasında yaşanan gerginliğin ardından Tesla’nın hisseleri yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Bu, SEC ile Musk arasındaki ilk anlaşmazlık değil. Hatırlayanlar olacaktır; Musk Ağustos ayında yaptığı Twitter paylaşımında, 2010 yılından bu yana kamuya açık bir şirket olan Tesla’yı borsadan çekebileceğini ve yatırımcılara hisse başına 420 dolarlık ödeme yapmayı teklif edeceğini söylemişti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ise Musk’ın piyasayı yanlış yönlendirdiğini belirterek, ünlü mucide yönelik bir soruşturma başlatmıştı. Bunun üzerine SEC ile masaya oturan Musk, 20 milyon dolar ceza ödemeyi ve Tesla’nın şirketin yönetim kurulu başkanlığını bırakmayı kabul etmişti.