Elon Musk'ın Fantastik Projesi Hindistan'da Hayata Geçiyor

Elon Musk'ın fantastik projesi Hyperloop One, ilk olarak Hindistan'da hayata geçiyor.

Bilim dünyası tarafından 'beşinci nesil ulaşım şekli' olarak tanımlanan son teknoloji Hyperloop sistemi, insanoğlunun bugüne kadar gördüğü en uç projelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Çılgın projeleriyle tanıdığımız ünlü mucit Elon Musk, hayalini kurduğu şeyleri tek tek hayata geçirmeye başladı. SpaceX ile uzaydaki macerasına soluksuz bir şekilde devam eden Musk, Boring Company ile trafik sorununu kökünden çözmek istiyor.

Bir süredir testleri yapılan Hyperloop One, görünüşe göre ilk olarak Hindistan'da kullanılacak. Projenin yatırımcılarından biri olan dünyaca ünlü İngiliz milyarder Richard Branson, Hyperloop sistemini Hindistan'a getirmeye hazırlanıyor. Pazar günü imzaları atılan proje sayesinde Pune kenti ile ülkenin en büyük kenti Mumbai'deki havalimanı arasındaki üç buçuk saatlik ulaşım süresi, inşa edilecek vakumlu tüpler sayesinde sadece 25 dakikaya inecek.

Hindistan'a 55 milyar dolarlık bir sosyo-ekonomik katkı sağlaması beklenen projenin ilk etabı üç yılda tamamlanacak. Hyperloop One için bugüne kadar 50 milyon doların üzerinde yatırım yapan Virgin Group’un CEO'su Richard Branson, yeni nesil ulaşım sisteminin Hindistan'daki trafik sorununa çözüm olacağını söyledi.

Elon Musk ABD'yi Kazmaya Devam Ediyor

Öte yandan Hyperloop One projesinin sahibi Boring Company ile çalışmalarını sürdüren Musk, projeyi New York - Washington arası uygulamak için yeni bir tünel kazma izni daha aldı.

Şirket, Hyperloop One sayesinde iki eyalet arasındaki ulaşım mesafesinin 29 dakikaya ineceğini söylerken, tünelin ne kadar derinlikte veya uzunlukta olacağı konusundaki ayrıntıları vermekten kaçındı.

Gerçek hayatın Iron Man'i Elon Musk, 1200 kilometre hıza ulaşabilen tüpler ile ABD’nin bir ucundan bir ucuna yolculuğu yaklaşık 2,5 saate indirmek istiyor. Hyperloop, 2016 yılından bu yana Nevada Çölün'de test ediliyor.