Elon Musk'ın Hamile Sevgilisine Sansür!

Elon Musk ile sevgili olan Claire Boucher (Grimes), geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımı sansürleyip tekrar paylaştı.

Ünlü şarkıcı ve yapımcı Claire Boucher, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesaplarında bazı görüntüler paylaştı. Kendi fotoğrafını düzenlenip fetusu karnına yansıtan Boucher, bu görüntü ile birlikte hamile olduğunu duyurdu. Bildiğiniz gibi Instagram, politikaları gereği çıplak görüntülere izin vermiyor. Boucher yaptığı paylaşımın buna uymadığını fark etmiş olacak ki görüntüyü hafif bir şekilde sansürleyerek tekrar paylaştı.

Görüntüyü kaldıran tarafın Instagram mı yoksa Boucher mi olduğu bilinmiyor.

Tekrar hatırlatmamız gerekirse Boucher şu an Elon Musk ile çıkıyor. Ancak babası olup olmadığına yönelik herhangi bir bilgi yok. 2018 yılında ayrılan çift tekrardan bir araya geldi. Bu arada Musk'ın önceki evliliğinden beş oğlu var.

Tabii ki bu durum sosyal medya kullanıcıları için de yeni bir mizah kapısını açmış oldu. İşte kullanıcılar tarafından atılan bazı eğlenceli içerikler:

This leaked image Grimes and Elon Musk’s baby is crazy pic.twitter.com/LsBtJyIGIr

sonogram of grimes and elon musks baby pic.twitter.com/rzTgEd86a3

When elon musk and grimes baby comes to this world pic.twitter.com/O1UcGT5Wut