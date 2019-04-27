Elon Musk’ın Tweetleri Denetim Altına Alındı

2019 yılının Şubat ayında, Elon Musk borsada değişikliğe neden olacak Tesla tweetlerini atmıştı. Twitter üzerine Borsa Denetleme Kurulu, Elon Musk ile ilgili önemli kararlar aldı. Bu kararlardan Musk’ın memnun olacağını pek zannetmiyoruz.

Manhattan Federal Mahkemesi’yle yapılan anlaşmaya göre Musk’ın sadece mali işler ile ilgili tweetleri denetlenebilir. Bunun dışındaki kişisel konularda, herhangi bir Twitter kısıtlaması bulunmuyor.

Elon Musk’ın şartlı Tweetine izin verildi

İcra Mahkemesi tarafından alınan karara göre şirket, 20 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti. Hatta Tesla şirketinin 3 yıllığına başkanı da değiştirilmişti. Tüm bu şartları kabul eden Tesla şirketi, bu tarz problemler yaşayabiliyor.

Ayrıca Federal Mahkemenin; tweet atmak ile ilgili önemli şartları bulunuyor. Bu şartların tamamı aşağıdaki listede mevcut:

Şirketin finansal durumu veya kılavuzluğu, potansiyel veya önerilen birleşme, satın alma veya ortak girişimler hakkında herhangi bir bilgi,

Üretim numaraları veya satış veya teslimat numarası (fiili veya öngörülen),

O zamanki mevcut iş kollarıyla ilgisi olmayan yeni veya önerilen iş kolları

Tesla'nın işletmesine ilişkin resmi şirket rehberliğinde daha önce yayınlanmamış olan projeksiyon, tahmin rakamları

Şirketin finansal durumu veya kılavuzluğu, potansiyel veya önerilen birleşme, satın alma veya ortak girişimler hakkında herhangi bir bilgi

Kamuya açık olmayan yasal veya düzenleyici bulgular veya kararlar

içeren konularda Musk tweet atamaz.