Elon Musk İnsan Beynine Çip Yerleştirecekleri Tarihi Açıkladı

Elon Musk insan beynine çip yerleştirmek için tarih verdi. Musk'ın ortağı olduğu Neuralink, beyin çiplerini 2022'de insanlara yerleştirmeye başlamak istiyor. Çiplerin yerleştirileceği ilk insanlar, ciddi omurilik yaralanmalarına sahip kişilerden seçilecek.

Elon Musk, beyin arayüzü teknolojisi şirketi Neuralink'in mikroçiplerini insanlara gelecek yıldan itibaren yerleştirmeye başlamayı umduğunu söyledi.

2016 yılında Musk'ın da ortak olduğu birtakım yatırımcı tarafından başlatılan Neuralink, beyin aktivitesini kaydedip aynı anda uyarmak için insanların beyinlerine implante edilecek bir çip geliştiriyor.

Şirket, ciddi omurilik yaralanmaları ve nörolojik bozuklukların tedavisi gibi tıbbi uygulamalara yardımcı olmayı amaçlıyor.

Pazartesi günü The Wall Street Journal'da canlı yayınlanan bir röportajda Musk'a Neuralink'in 2022'de ne yapmayı planladığı soruldu.

Musk, "Neuralink maymunlarda iyi çalışıyor ve aslında çok fazla test yapıyoruz ve çok güvenli ve güvenilir olduğunu ve Neuralink cihazının güvenli bir şekilde çıkarılabileceğini teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Neuralink çiplerini gelecek yıldan itibaren tetraplejikler, kuadriplejikler gibi ciddi omurilik yaralanmalarına sahip insanlarda, FDA onayını aldıktan sonra yerleştirmeyi umuyoruz." (Kuadripleji veya tetrapleji, kolların ve bacakların tamamen veya kısmen felç olmasıdır.)

Elon Musk insan beynine çip yerleştirmek için izin istiyor

Musk, Neuralink'in cihazı yerleştirme standartlarının FDA'nın gerektirdiğinden çok daha zor olduğunu söyledi.

Musk, Twitter'daki bir gönderide ayrıca 2022 zaman çizelgesini tekrarladı. "Gelecek yıl insanlarda cihazlarımız olduğunda (maymunlarla konuşma yapmak zor olduğu için) ilerleme hızlanacak." dedi.

Musk daha önce Neuralink'in çiplerini ilk kez insanlara yerleştirmesi için daha erken zaman dilimleri sunmuştu. Şubat ayında Neuralink'in 2021'in sonunda teknolojiyi insanlara yerleştirmeye başlayabileceğini söyledi. 2019'da Musk, Neuralink'in 2020'nin sonuna kadar insan testlerine başlamayı umduğunu dile getirmişti.

Yani bu nedenle halihazırdaki çip projesi, zaman çizelgelerinde fazla vaatte bulunma ve yetersiz teslim etme geçmişine sahip.

Nisan ayında Neuralink, Neuralink cihazı kullanarak video oyunu oynayan bir maymunun videosunu yayınladı.

Temmuz ayında 205 milyon dolar topladıktan sonra Neuralink, fonları çipini geliştirmeye yönlendireceğini ve böylece kuadriplejiklerin dijital cihazları zihinleriyle kontrol etmesine izin vereceğini söyledi.

Neuralink, beyin arayüzü teknolojisi geliştiren tek şirket değil. Synchron adlı 20 kişilik bir biyoteknoloji firması, Temmuz ayında insan testlerine başlamak için FDA onayı aldı.