Elon Musk'tan Şok Açıklama: İnsanlar Mars'ta Ölecek

Elon Musk'tan insanlar Mars'ta ölecek açıklaması geldi. XPrize Foundation'ın kurucusu Peter Diamandis'le konuşan SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars'a giden ilk insanların yaşam şansına sahip olduğuna inanmıyor.

SpaceX'in ilk insanlı görevi 2025'e veya en geç 2026'ya kadar Mars'a göndereceği ve bunun gezegeni kolonileştirmenin yolunu nasıl açacağı hakkında çok fazla konuşma yapıldı. SpaceX CEO'su Elon Musk, insanlığın çok gezegenli bir tür olması gerektiğine inanıyor, ancak bunun da bir bedeli olacak.

Bu maliyet, her şeyden çok insan hayatının kaybı olacaktır. Aslında kimse şaşırmamalı, bu görevlerin uzunluğu, sert ve bilinmeyen ortamları ve radyasyon tehlikesi nedeniyle birçok insan açısından güvenli değil. Çok gezegenli bir yaşamda ölüm, her zaman mevcut bir olasılık.

Musk'ın XPrize Foundation'ın kurucusu Peter Diamandis ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette söylediği gibi, başlangıçta muhtemelen bir grup insan ölecek.

Elon Musk'tan insanlar Mars'ta ölecek açıklaması

Sohbet, Dünya Günü olan 22 Nisan'da gerçekleşti ve daha çok insanın, çok geç olmadan karbon emisyonlarını azaltmak için ne yapması gerektiğine odaklandı. Musk, konuya olan ilgisi nedeniyle konuşmaya katıldı ve Mars misyonlarını ne kadar yüksek karbon ayak izine sahip olduğuyla ilgili tartıştı.

SpaceX CEO'su, Kızıl Gezegen'e insanlı bir görev yapmanın doğası gereği tehlikeli olduğunu en başından beri kabul ediyor. "Mars'a gitmek, Shackleton'un Antarktika'ya giden reklamı gibi okunmalı. Tehlikeli olduğunu biliyorsun. Rahatsız edici ve uzun bir yolculuk. Canlı olarak geri dönmeyebilirsiniz, ancak bu muhteşem bir macera ve inanılmaz bir deneyim olacak" dedi.

"Evet, dürüst olmak gerekirse muhtemelen başlangıçta bir grup insan ölecek" ifadelerini kullanan Musk, yine de muhteşem bir macera olacağına inanıyor. Mars yolculuğuna katılan herkesin bunu yapmak için istekli olduğunu ve kimseyi zorlamayacaklarını da sözlerine ekledi.

"İnsanlık, yaşamın temsilcisidir ve Dünya'da bir felaket olsa bile, ister insan yapımı ister doğal bir felaket olsa da, Dünya'daki canlıların devam etmesini sağlamakla yükümlüyüz. Fosil kayıtlarına bakarsanız çok sayıda kütlesel yok oluş var. Bir felaket uzay araçlarının oraya gitmesini engelliyorsa, kendi kendini idame ettiren bu eşiği geçmemiz gerekiyor."

Tüm bunlara ek olarak konuşmanın bir bölümünde Elon Musk'ın 100 milyon dolar ödüllü karbon yarışmasına da yer verildi. XPrize Karbon Giderimi yarışması, gezegenin CO2 emisyonlarını dayanıklı ve sürdürülebilir bir ölçekte azaltmak için uygulanabilir çözümler arıyor. Yarışma, 22 Nisan Dünya Günü'nde başladı ve dört yıl sürecek.