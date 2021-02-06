Elon Musk'ın İnternet Hizmeti Starlink'i Kaç Kişi Kullanıyor?

Elon Musk'ın yan projelerinden biri olan Starlink, gezegenin hemen hemen her bölgesine yüksek hızda internet sağlama potansiyeline sahip yüzlerce uydudan oluşan bir ağdır. Peki, Elon Musk'ın internet hizmeti Starlink şu anda kaç kişi tarafından kullanılıyor? Konu hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Elon Musk'ın İnternet Hizmeti Starlink'in Kullanım Oranı

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, uyduları Dünya'nın yörüngesine fırlatmak isteyen şirket ve kurumlar için engelleri ortadan kaldırabilen roket teknolojisi ile tanınıyor fakat onun bir yan projesi olan Starlink, internet hızı bakımından çok daha büyük bir önem elde ediyor. Starlink, gezegendeki birçok noktaya yüksek hızda internet sağlama potansiyeline sahip yüzlerce iletişim uydusundan oluşan bir ağdır.

Şirket, uydularını birkaç yıl önce fırlattı ve günümüzde yörüngede 1.000'den fazla Starlink uydusu bulunuyor. İlk başta küçük ölçekli teste başlamak isteyen şirketin sunduğu hizmetin CNBC'nin bildirdiğine göre şu an 10.000'den fazla kullanıcısı var.

SpaceX, Starlink ağının performansının teorik veya deneysel olmadığını belirtti ve işlerin planladığı gibi gittiğine işaret etti. Bununla beraber Starlink'in durumunu ölçmek için kullanılabilecek belki de en ilginç kıstas, hizmetin aktif kullancı sayısıdır. SpaceX, FCC dosyalamasını hem Amerika Birleşik Devletleri hem de yurt dışında 10.000'den fazla kullanıcısı olduğunu ortaya çıkarmak için kullandı.

Yurt dışına dahil olan bölgelerin hangi bölgelerden oluştuğu hakkında şu an paylaşılmış bilgi bulunmuyor fakat SpaceX, Starlink hizmetini Kanada'da test etmek için izin aldı. Her ne olursa olsun, hizmet halka açık beta aşamasındayken dahi inanılmaz bir yol katetti ve katetmeye de devam ediyor.

Şirketin ileriye yönelik planlarında yörüngede on binlerce Starlink uydusuna sahip olmak, ağın hızını ve güvenilirliğini arttırmak ve dünya genelinde çok daha fazla insanın erişebilmesini sağlamak var. Şirketin şu anda 11.000'in biraz üzerinde konuşlandırma izni bulunuyor.

SpaceX'in herhangi bir ülkede resmî olarak Starlink hizmetini sunmaya başlaması için önünde daha gidilmesi gereken uzun bir yol var ancak görünüşe bakılırsa işler hızlı bir şekilde ilerliyor. Her kapıyı açan anahtarın hız ve güvenilirlik olduğunun farkında olan şirket, uydularının sayısını arttırırken aynı zamanda bu konu üzerinde de çalışmalarını sürdürecektir.