Elon Musk: İşimi Bırakmak ve Influencer Olmak İstiyorum

Elon Musk işini bırakacağını söyleyen yeni bir tweet ile merak uyandırdı. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk geçtiğimiz gün paylaştığı bir tweet ile gündem olmayı başardı. CEO Musk, işini "bırakmayı" ve "influencer" olmayı düşündüğünü söyledi.

Musk, "İşimi bırakmayı ve tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum" diye tweet attı ve arkasından, "Ne düşünüyorsunuz?" diyerek takipçilerine bu fikri sordu.

Musk, OnlyFans hesabı açmasını öneren bir kullanıcıya "Belki yapacağım..." diyerek yanıt verdi. Bilmeyenler için OnlyFans, yetişkinlere uygun içerikler de dahil olmak üzere, orijinal içeriğin kullanıcılar tarafından yüklenebildiği abonelik tabanlı bir platformdur.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

Sosyal medya platformunun üretken bir kullanıcısı olan Musk'ın rollerini bırakma konusunda ciddi olup olmadığı şimdilik belli değil.

Roket şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olan ve beyin çipi girişimi Neuralink ve altyapı şirketi The Boring Company'ye liderlik eden Musk, Ocak ayında yaptığı bir konferans görüşmesinde Tesla'nın birkaç yıl boyunca CEO'su olmayı planladığını söyledi.

Musk açıklamasında, "Uyandığım andan haftanın 7 günü uyuyana kadar gece gündüz çalışmak yerine elimde biraz daha boş zaman olması güzel olurdu. Oldukça yoğunum." ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk işini bırakacak mı?

Musk'ın tweetleri ABD siyasetçileri arasında da tartışmalara yol açtı. “Son zamanlarda vergiden kaçınmanın bir yolu olan gerçekleşmemiş kazançlardan çok şey yapıldı, bu yüzden Tesla hissemin %10'unu satmayı öneriyorum. Bunu destekliyor musunuz?” diyerek Twitter'da bir anket başlatmıştı.

O zamandan beri yaklaşık 12 milyar dolar değerinde hisse sattı.

Musk, 2018'de tweetlerinden dolayı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve CEO olarak istifa etmesi istendi.

Hukuk firması Moses & Singer'ın ortağı Howard Fischer, Musk'ın son tweetlerinin çok belirsiz olduğu için herhangi bir kuralı ihlal ettiğinden şüphe ettiğini söyledi. "Musk'ın sosyal medya yorumlarının, diğer yöneticilere kıyasla, önemli bir etkiye tabi olduğunu düşünüyorum." demişti.

Senato Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden'a göre ise dünyanın en zengin adamının herhangi bir vergi ödeyip ödememesi, Twitter anketinin sonuçlarına bağlı olmamalı. Ron Wyden milyarderlerden gelir vergisi alma zamanının geldiğini düşünüyor.