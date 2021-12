Elon Musk: İşimi Bırakmak ve Influencer Olmak İstiyorum

Elon Musk işini bırakacağını söyleyen yeni bir tweet ile merak uyandırdı. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk geçtiğimiz gün paylaştığı bir tweet ile gündem olmayı başardı. CEO Musk, işini "bırakmayı" ve "influencer" olmayı düşündüğünü söyledi.

Musk, "İşimi bırakmayı ve tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum" diye tweet attı ve arkasından, "Ne düşünüyorsunuz?" diyerek takipçilerine bu fikri sordu.

Musk, OnlyFans hesabı açmasını öneren bir kullanıcıya "Belki yapacağım..." diyerek yanıt verdi. Bilmeyenler için OnlyFans, yetişkinlere uygun içerikler de dahil olmak üzere, orijinal içeriğin kullanıcılar tarafından yüklenebildiği abonelik tabanlı bir platformdur.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt