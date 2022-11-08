Skandal: Elon Musk İşten Çıkardığı Çalışanları Geri İşe Almaya Çalışıyor

Elon Musk kısa süre önce Twitter'ı satın aldı ve kısa bir süre içinde şirkete bir takım değişiklikler getirdi. Bu değişikliklerden biri, çok sayıda çalışanın işten çıkarılmasına neden olan devasa yeniden yapılanma ölçeğiydi ancak şimdi, şirket görünüşe göre bu işten atılan işçilerden bazılarını yeniden işe almaya başladı.

Bilmeyenler için Musk, üst düzey yöneticiler, pazarlama departmanı ve diğerleri de dâhil olmak üzere çok sayıda kişi için işten çıkarma çılgınlığını başlatmıştı. Keza milyarder, bu hamlesinin nedenini de açıklamıştı. Görünüşe göre Twitter günde yaklaşık 4 milyon dolar kaybediyordu ve multi milyar dolarlık anlaşma, SpaceX ve Tesla CEO'sunun çalışanlar açısından küçülmesi gerektiği anlamına geliyordu ancak görünen o ki, bu işten çıkarmalardan bazıları bir hataydı ve popüler mikroblog platformu şimdi, kaybettiği çalışanları geri almak istiyor.

Twitter Çalışanlarını İşten Çıkarırken Fevri Hareket Edildi

Haber, bazı kişilerin "yönetim Musk'ın öngördüğü yeni özellikleri oluşturmak için çalışmalarının ve deneyimlerinin gerekli olabileceğini anlamadan önce bazı çalışanların serbest bırakıldığını" iddia eden bir Bloomberg raporundan geliyor. Başka bir deyişle bu, şirketin çok fazla çalışanı işten çıkardığını ve bunun temel faaliyetlerini etkilemeye başladığını tespit ettiği anlamına geliyor.

Ayrıca eski Twitter çalışanlarından bazılarına Meta ve Google gibi rakip teknoloji devlerinin de ılımlı yaklaştığı görülüyor. Keza bazı eyaletleri çevreleyen "işten çıkarmadan 50 gün önce haber verilmeli" yasası da Elon Musk'ın başını ağrıtmış olabilir. Zamanla konu hakkında daha detaylı bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.