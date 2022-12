Çok Hızlı Oldu: Elon Musk İstifa Mı Ediyor?

Twitter'ı satın aldığı günden beri ortaya çıkan birçok sorunun ardı arkasının kesilmemesinin kaynağı olan Elon Musk, Twitter'da bir anket paylaştı. Oylamaya hala açık olan anketin sonucuna göre hareket edeceğini belirtmesi, tüm dikkatleri üzerine çekmesine sebep oldu.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yakın dönemde satın aldığı ve başına geçtiği Twitter üzerinden kullanıcılara bir soru yöneltti. "Sonuçlarına uyacağım" vurgusunda bulunarak "İstifa etmeli miyim?" sorusunu yöneltti.

Türkiye saati ile 08:45 sularında katılım sayısı 12.180.098 kişi. Oy yüzdeleri ise %56,3 "Evet", %43,7 "Hayır" şeklinde. Anketin sonucunda evet oylarının çoğunlukta çıkması ile Musk'ın istifa edip etmeyeceği büyük bir tartışmaya yol açacak gibi görünüyor.

Bir kullanıcının sorusu üzerine bir CEO değişikliğine atıfta bulunarak "Halef yok" ifadesi kullanan Elon Musk, anket sonucuna uyacağının altını çizdi. Peki sizce Elon Musk istifa etmeli mi? Ankete katılarak oyunuzu kullanabilir ve sonrasında yorum alanından görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.