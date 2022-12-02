Elon Musk, Kanye West'in Twitter Hesabını Askıya Aldı!

Elon Musk, Kanye West'in (namı diğer Ye) Twitter hesabını, Kanye West'in yahudi karşıtı tweetler atması ve platformun kurallarını ihlal etmesi üzerine askıya aldı. Kim Dotcom'a verdiği bir yanıtta Musk, West'in hesabının "şiddete teşvik" nedeniyle askıya alındığını açıkladı.

Bugün erken saatlerde West, Twitter hesabı üzerinden görüşlerini belirttiği ve Elon Musk'ın "şiddete teşvik" olarak nitelendirdiği tweet'ler paylaştı. Bundan kısa bir süre sonra Truth Social üzerinden Twitter hesabının geçici olarak kilitlendiğini bildirdi.

Daha sonra Musk, West'i Twitter kurallarına uyması için "elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını" açıkladı ancak ünlü rapçi yine de platformun şiddeti kışkırtmaya karşı kuralını ihlal eden içerikler yayınlamaya devam etti ve bu da kalıcı bir hesap kapatmayla sonuçlandı.

Bu Kanye West'in İlk İhlali Değil

Bu, Kanye West'in Twitter kurallarını ilk kez ihlal edişi değil. Ekim ayında yine yahudi karşıtı içerikler yayınladığı için hesabı geçici olarak askıya alınmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya platformu Parler'i satın alacağı belirtilen Kanye West'in böyle bir planı olmadığını Parler şirketi yöneticilerinden biri açıklamıştı.

Elon Musk, Kanye West'in hesabının tekrar açılmayacağını belirtiyor ve bir kesim bu karara saygı duyarken, geri kalan kesim Musk'ın ifade özgürlüğünü engellediğini düşünüyor.