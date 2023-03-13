Elon Musk'tan Kendi Kasabasını Kurma Kararı!

Wall Street Journal'ın haberine göre Elon Musk ve şirketleriyle bağlantılı kuruluşların, çalışanlarının yaşayabileceği ve çalışabileceği bir kasaba kurma umuduyla Teksas'ta binlerce dönüm arazi satın aldığı bildirildi.

Journal'a göre bahsi geçen kuruluşlar Austin yakınlarında en az 3.500 dönümlük bir arazi satın aldı ve Musk'ın Boring Company şirketinin maskotuna bir gönderme olarak Snailbrook adında bir kasaba kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Raporda ilçe tapuları ve diğer arazi kayıtlarının yanı sıra şehir ve ilçe e-postaları, şirket içi iletişimler, eyalet lisans kayıtları ve arazi sahipleri ile şehir ve ilçe yetkilileriyle yapılan görüşmelerden bahsediliyor.

Yıllar boyunca teknoloji şirketleri, çalışanları işe almak ve bazen onları daha uzun saatler çalışmaya teşvik etmek için kampüslerinde çok sayıda olanak sundu. Musk kendine ait bir şirket kasabası inşa ederek bu yaklaşımı daha da ileri götürebilir.

Habere göre Musk, Austin yakınlarında büyük üretim tesisleri bulunan Boring Co., Tesla ve SpaceX şirketlerinde çalışanların "piyasanın altında kiralara sahip yeni evlerde yaşayabilmelerini" istiyor. Snailbrook'un 100'den fazla ev inşa etme planının yanı sıra havuz ve açık hava spor alanı gibi özellikleri de içerdiği bildiriliyor.

Planların Temeli Birkaç Yıl Öncesine Dayanıyor

Musk 2020'de Tesla'nın genel merkezini ve kişisel konutunu Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyacağını duyurmuş ve Kaliforniya'nın koronavirüsle ilgili kısıtlamalarından kaynaklanan hayal kırıklıklarını gerekçe göstermişti. Tesla geçtiğimiz yıl Austin'de yeni bir Gigafactory üretim tesisi açtı. Musk'ın SpaceX ve Boring Co. şirketleri de Teksas'ta tesisleri bulunuyor ve Austin American Statesman'ın Şubat ayında yayınladığı bir rapora göre Boring Co. şirketinin şehirde tünel inşa etme olasılığı hakkında görüşmeler yaptığı bildiriliyor.

CNN tarafından incelenen kayıtlara göre Austin'e komşu Bastrop County'nin emlak kayıtları, Boring Co. şirketinin Colorado Nehri yakınlarındaki bir adreste, son üç yıl içinde mobil evlerin inşa edildiği 11 parsel araziye sahip olduğunu gösteriyor. Toplantının kamuya açık duyurusuna göre Teksas Çevre Kalitesi Komisyonu, bir Boring Co. yöneticisine kayıtlı bir LLC tarafından sunulan aynı sahadaki atık su arıtma tesisi planları hakkında bir toplantı düzenleyecek.

Kamu kayıtlarına göre aynı kuruluş aynı zamanda yakınlarda ticari ve konut inşaatları ile mera ve tarım arazilerinden oluşan bir dizi parselin de sahibi. Journal, Musk'ın ekibinin kasabayı Bastrop County'ye dâhil etmeyi tartıştığını bildirdi. İlçe, Journal'a Musk'tan ya da herhangi bir kuruluşundan belirli sayıda sakin gerektiren bir kuruluş başvurusu almadığını söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.