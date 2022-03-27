Elon Musk, Kendi Sosyal Medya Platformunu Açabilir

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, özellikle Twitter’ı oldukça aktif kullanan biri. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündemde yer alan Musk, son zamanlarda genel olarak Twitter’ın ve bazı sosyal medya platformlarının izlediği politikalar hakkında eleştirilerde bulunuyor. Sosyal medya platformlarının politikalarından memnun olmadığını sık sık dile getiren Elon Musk, yeni bir sosyal medya platformu kurmayı düşündüğünü açıkladı.

Daha ‘Özgür’ Bir Platform Olacak

Sosyal medya platformlarının ifade özgürlüğü ilkelerini hiçe sayarak demokrasiyi baltaladığı vurgusunu yapan Elon Musk, bir sosyal medya platformu fikrine sıcak baktığını açıkladı. Ancak şimdiye kadar eski ABD Başkanı Donald Trump’ın açtığı ‘Truth Social’, Gettr ve Parler, diğer sosyal medya platformlarının popülaritesine yetişemedi.

Geçtiğimiz günlerdeElon Musk, Twitter’da takipçilerine platformun ifade özgürlüğü ilkesine gerçekten bağlı olduğuna inanıp inanmadıklarını soran bir anket yayımlamış, ‘Bu anketin sonuçları önemli olacak. Lütfen dikkatli oy verin’ diye de eklemişti. Anketi cevaplayanların yüzde 70’ten fazlası ise ‘hayır’ cevabını verdi.

Dün bir Twitter kullanıcısının, açık kaynaklı, ifade özgürlüğüne öncelik veren ve propagandanın asgari düzeyde olduğu bir sosyal medya platformu oluşturmayı düşünüp düşünmeyeceğine ilişkin bir sorusunu ise Musk, yeni bir sosyal medya platformu oluşturma fikrini ‘ciddi bir şekilde’ düşündüğü şeklinde yanıtladı.