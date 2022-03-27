Elon Musk, Kendi Sosyal Medya Platformunu Açabilir

Ünlü milyarder Elon Musk, ‘daha özgür’ bir sosyal medya platformu kurmayı düşündüğünü açıkladı.

Elon Musk, Kendi Sosyal Medya Platformunu Açabilir
Buse Yılmaz
Buse Yılmaz -

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, özellikle Twitter’ı oldukça aktif kullanan biri. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündemde yer alan Musk, son zamanlarda genel olarak Twitter’ın ve bazı sosyal medya platformlarının izlediği politikalar hakkında eleştirilerde bulunuyor. Sosyal medya platformlarının politikalarından memnun olmadığını sık sık dile getiren Elon Musk, yeni bir sosyal medya platformu kurmayı düşündüğünü açıkladı.

Daha ‘Özgür’ Bir Platform Olacak

Sosyal medya platformlarının ifade özgürlüğü ilkelerini hiçe sayarak demokrasiyi baltaladığı vurgusunu yapan Elon Musk, bir sosyal medya platformu fikrine sıcak baktığını açıkladı. Ancak şimdiye kadar eski ABD Başkanı Donald Trump’ın açtığı ‘Truth Social’, Gettr ve Parler, diğer sosyal medya platformlarının popülaritesine yetişemedi.

Elon Musk, Kendi Sosyal Medya Platformunu Açabilir

Geçtiğimiz günlerdeElon  Musk, Twitter’da takipçilerine platformun ifade özgürlüğü ilkesine gerçekten bağlı olduğuna inanıp inanmadıklarını soran bir anket yayımlamış, ‘Bu anketin sonuçları önemli olacak. Lütfen dikkatli oy verin’  diye de eklemişti. Anketi cevaplayanların yüzde 70’ten fazlası ise ‘hayır’ cevabını verdi.

Dün bir Twitter kullanıcısının, açık kaynaklı, ifade özgürlüğüne öncelik veren ve propagandanın asgari düzeyde olduğu bir sosyal medya platformu oluşturmayı düşünüp düşünmeyeceğine ilişkin bir sorusunu ise Musk, yeni bir sosyal medya platformu oluşturma fikrini ‘ciddi bir şekilde’ düşündüğü şeklinde yanıtladı. 

Elon Musk, Putin'i Teke Teke Davet Etti!
İNTERNET

Elon Musk, Putin'i Teke Teke Davet Etti!

Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale başlamasıyla birlikte Rus saldırıları aralıksız devam ederken Elon Musk olayla ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER