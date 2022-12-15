Elon Musk, Kendisini "Stalklayan" Hesabı Askıya Aldı

Twitter'ı satın aldığı günden beri platformda özgür düşünceyi savunan Elon Musk, bu sefer kişisel bir karara adım atmış olabilir. Twitter, ünlü milyarderin özel jetini takip eden @ElonJet isimli hesabı askıya aldı.

Hesabın sahibi Jack Sweeney ismindeki yazılım geliştirici, ünlülerin özel jetlerini izlemek üzere ürettiği botlarla tanınıyor. Birçok ünlü için benzer hesaplara sahip olan Jack Sweeney'in en çok takip edilen botlarından olan ElonJet'in paylaşımlarına an itibarıyla ulaşılamıyor.

Jack Sweeney Yalnızca Elon Musk'ı Takip Etmiyor

Kişisel hesabından ElonJet hesabının askıya alınmasıyla ilgili paylaşım yapan Jack Sweeney, yalnızca Elon Musk'ı takip etmediğini, Bill Gates ve Jeff Bezos'un da dahil olduğu birçok ünlü iş adamının özel jetlerinin destinasyonlarıyla ilgili güncelleme yaptığını belirtti.

Ayrıca ElonJet hesabının ünlü milyarderin Twitter'ı satın almasının hemen ardından kısıtlamaya tabii tutulduğunu belirten Jack Sweeney, hesabının askıya alınmasının ardından Twitter'ın rakibi olarak görülen Mastodon üzerinde açtığı yeni ElonJet botunun linkini paylaştı.

Platformda özgür düşüncenin önemini vurgulayan Elon Musk, ElonJet hesabını kastederek 7 Kasım'da "İfade özgürlüğü bağlılığım, doğrudan bir kişisel güvenlik riski olamsına rağmen uçağımı sürekli olarak takip eden hesabın yasaklanmamasına kadar uzanıyor." paylaşımını yapmıştı.

ElonJet hesabının yasaklanmasının ardından ünlü milyarder, sözünün arkasında durmamak ve kişisel çıkarlarına göre hareket etmekle eleştirildi.