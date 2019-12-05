Elon Musk Kişisel Servetini Açıkladı

Dünyanın en ünlü girişimcilerinden Elon Musk, 2018 yılında İngiliz bir dalgıca "pedo guy" demiş ve büyük tepki çekmişti. Dalgıcın kendisine açtığı davada ifade veren Musk, suçlamalara karşı cevap verirken, kişisel serveti hakkında da açıklamalarda bulundu.

2018 yılında 12 çocuk ve teknik direktörlerinin bir mağarada mahsur kalmasının ardından, kurtarma çalışmaları başlamış ve bütün dünya konuyu canlı takip etmişti. Kurtarma çalışmaları hakkında resmi Twitter hesabından kimi açıklamalar yapan Musk, çocukların kurtarılması için bölgeye giden mağara dalgıcı Vernon Unsworth için “pedo guy” yani pedofili ifadesini kullanmış ve başta takipçileri olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekmişti.

Elon Musk’ın yaptığı paylaşımdan sonra dalçık Unsworth, ünlü işadamına tazminat davası açmıştı. Yakın zaman önce başlayan duruşmalar kapsamında mahkemeye ifade vermek için gelen Muskk, ilginç açıklamalar yaptı.

52 bin dolar kaptırdım

Elon Musk, Vernon Unsworth’un kendisi hakkında dava açmasının ardından harekete geçtiğini ve bir “özel dedektife” 52 bin dolar gönderdiği itiraf etti. Dedektifi dalgıcın kötü taraflarını ortaya çıkarmak adına tuttuğunu söyleyen Musk, çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti.

Dedektif olayının en can alıcı noktası ise Elon Musk’ın dolandırılması kısmıydı. Musk, ifadesinde 52 bin dolar verdiği dedektifin sahtekar çıktığını ve aslında dedektif olmadığını söyledi.

Elon Musk kişisel serveti

Ünlü işadamı mahkemede verdiği ifadesinde kişisel servetinin 20 milyar dolar yani yaklaşık 115 milyar lira olduğunu söyledi. Buna rağmen bu paranın banka hesaplarındaki nakit parayı göstermediğinin altını çizen Musk, bu gelirin SpaceX ve Tesla’da bulunan hisselerinden kaynakladığını aktardı.

Ünlü işadamı, hisselerin değerlerine dair detayları paylaşmış olsa bile nakit olarak ne kadar bulundurduğunun bilgisini paylaşmamayı tercih etti.