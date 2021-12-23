Elon Musk'ın Prefabrik Kutuda Değil, Konakta Yaşadığı Ortaya Çıktı

Elon Musk konakta yaşıyor. Geçen yıl dünyevi eşyalarını sattığını söyleyen dünyanın en zengin adamı, milyarder bir arkadaşının mülkünde yaşıyor ve son zamanlarda kendi Teksas sarayı için zamanını burada geçiriyor.

The Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, birkaç yıl önce Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki en pahalı ev olarak listelenmiş deniz kıyısındaki malikanede sessizce yaşıyor. Bu evin, Musk'ın bir arkadaşına ait olduğu belirtildi.

WSJ'nin isimsiz kaynaklarına inanıyorsak, Musk'ın 2020'de daha basit bir hayat yaşamak için dünyevi mallarının çoğunu satacağını duyurmasıyla başlayan ve onu satmasıyla sona eren minimalist anlatısına karşı çıkmalıyız.

Musk'ın, SpaceX Güney Teksas Starbase yakınlarındaki görkemli bir karavanda yaşamak için son evini de sattığını hatırlatmak gerekiyor.

Bilmeyenler için söylentilere göre Musk, şu anda Texas'taki Starbase'de 50 bin dolarlık prefabrik evde yaşıyor. Milyarderin yeni evi, Starship uzay gemilerini inşa eden SpaceX'in arazisi içinde yer alıyor. Dünyanın en zengin insanının 20x20'lik konutta yaşadığını düşünmek oldukça şaşırtıcı.

Elon Musk konakta yaşıyor

Konuya aşina olan insanlara göre, Musk aslında PayPal'ın kurucu ortağı ve Trump'ın eski İsveç büyükelçisi milyarder Ken Howery'nin sahip olduğu bir evde yaşamak için önemli ölçüde zaman harcıyor. WSJ'nin belirttiğine göre Musk ve Howery, PayPal'ın diğer kurucu ortağı Peter Thiel ile birlikte sözde "PayPal mafyası"nın üyeleri arasında yer alıyor.

Rapor, modern sahil malikanesinin adresini vermese de Google Maps üzerinden yapılan araştırma sonrasında 2018'de Howery'nin Austin'deki en pahalı evi satın aldığını gösteriyor.

Deniz kıyısındaki malikane, altı yatak odalı ve yedi banyolu. Ayrıca kendi küçük yarımadasında oturuyor ve o zamanlar 12 milyon dolara satın alındığı yazıyor.

WSJ raporu, Musk'ın materyalist dünyadan çekileceğini söylediğinde tamamen saçmaladığını gösteriyor olabilir. Rapor ayrıca Musk'ın oy kullanmak için 50 bin dolarlık prefabrik kutuda değil, Starbase yakınlarındaki mütevazi bir evde kayıtlı olduğunu ortaya koyuyor.

Dünyanın en zengin adamının multi-milyon dolarlık bir malikane satın almaya çalışması büyük bir mesele olmamalı. Fakat söz konusu megamilyarder, görünüşte minimalist gibi davranıp böyle biri olmazsa, bu raporlar onu manşet haline getirebilir.