Elon Musk Korona Mı Oldu? Kafaları Karıştıran Test Sonucu Açıklaması

Elon Musk korona mı oldu? Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu olan Elon Musk Twitter hesabından koronavirüs test sonuçlarını paylaştı. Musk paylaştığı test sonuçları ile kafaları karıştırdı. İşte Elon Musk'ın yaptığı açıklama.

Elon Musk Korona Mı Oldu?

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor ve günde binlerce kişi bu hastalığa yakalanıyor. Elon Musk da koronavirüs test sonuçlarını paylaştı. Musk'ın paylaştığı sonuçlar biraz ilginç.

Elon Musk yaptığı açıklamada "Son derece düzmece bir şeyler oluyor. Bugün Covid-19 için dört kez test yapıldı. İki test negatif çıktı, ikisi pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. Hızlı sonuç veren antijen testi lazım" dedi.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

Elon Musk'ın yapmış olduğu açıklamaya göre yapılan dört testten ikisi pozitif iken ikisi de negatif. Bu da kafaları karıştırıyor.

Musk'a bu açıklama sonrasında takipçilerden soru yağmuru geldi. Elon Musk'ın takipçisi "Bu kadar büyük bir artış görmemizin nedeni bu olabilir mi?" sorusunu sordu. Musk da şu yanıtı verdi:

"Eğer bu benim başıma geliyorsa, başkalarının da başına geliyordur. Farklı laboratuvarlardan PCR testi yaptırıyorum. Sonuçları 24 saat içinde belli olur."

If it’s happening to me, it’s happening to others. I’m getting PCR tests from separate labs. Results will take about 24 hours. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

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Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın dünyanın en zengin 3. insanı olduğu açıklanmıştı. Elon Musk'ın net değerinin 115 milyar dolar olduğu söylenmişti. Elon Musk, SpaceX, The Boring Company, Hyperloop ve OpenAI gibi birçok şirketin de kurucusu. Tesla'nın hisselerinin 2020 yılında yaklaşık% 500 arttığı ve şirketin şu anda yaklaşık 475 milyar dolar değerinde olduğu söylenmekte.