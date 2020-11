Elon Musk Korona Mı Oldu? Kafaları Karıştıran Test Sonucu Açıklaması

Elon Musk korona mı oldu? Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu olan Elon Musk Twitter hesabından koronavirüs test sonuçlarını paylaştı. Musk paylaştığı test sonuçları ile kafaları karıştırdı. İşte Elon Musk'ın yaptığı açıklama.

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor ve günde binlerce kişi bu hastalığa yakalanıyor. Elon Musk da koronavirüs test sonuçlarını paylaştı. Musk'ın paylaştığı sonuçlar biraz ilginç.

Elon Musk yaptığı açıklamada "Son derece düzmece bir şeyler oluyor. Bugün Covid-19 için dört kez test yapıldı. İki test negatif çıktı, ikisi pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. Hızlı sonuç veren antijen testi lazım" dedi.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.