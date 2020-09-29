Elon Musk'ın Koronavirüs Aşısı Açıklaması İnsanları Hayrete Düşürdü

Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve aldığı kararlar nedeni ile sık sık gündem oluyor. Daha önce dans videosu ve bebeğine koyduğu isim ile sosyal medyada gündem olan ve haftalarda isminden söz ettiren Elon Musk, bu kez yeni tip koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklama ile insanları hayrete düşürdü. Peki, Elon Musk'ın koronavirüs aşısı hakkındaki açıklaması ne oldu? Detaylar haberimizde.

Elon Musk Koronavirüs Aşısı Yaptırmayacak

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk, katıldığı New York Times Sway podcast canlı yayınında, yeni tip koronavirüs salgını ile insanları hayrete düşüren açıklamalarda bulundu. Yaşı itibarıyla kendisinin ve çocuklarının yeni tip koronavirüs risk grubunda olmadığını belirten Musk, COVID-19 aşısı olmayacağını açıkladı.

Ünlü iş insanı Elon Musk, kapsamlı karantinaların ve sokağa çıkma gibi kısıtlamaların büyük bir hata olduğunu ve yeni tip koronavirüs salgınının insanları mantıksız hale getirdiğini söyledi. Musk, salgın bitene kadar sadece risk grubunda yer alanların karantina altına alınması gerektiğini ifade etti. Ünlü iş insanı yaptığı açıklamada koronavirüs ölüm oranının çok düşük olduğuna da yer verdi.

New York Times Sway podcast yayınının sunucusu, Musk'a söz konusu açıklamaların bu zamana kadar yaptığı insanlığın yararına olan faaliyetlerle örtüşmediğini dile getirdi. Elon Musk ise sunucunun bu ifadelerinin üzerine "Herkes ölür" dedi. Harvard Üniversitesi epidemiyoloji ekibi ile birlikte çalıştıklarını belirten Musk, CureVac için aşı makinelerini yaptıklarını belirterek Bill Gates'in kendisi hakkında yaptığı eleştirilere de cevap verdi.