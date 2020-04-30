Elon Musk'tan Koronavirüs Önlemine Eleştiri

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki San Francisco’da uygulanan koronavirüs önlemlerini eleştirdi.

Elon Musk'tan Sert Eleştiri

Musk yaptığı açıklamada "Anayasal haklar hiçe sayılarak insanlar evlerine hapsedilmiş durumda" dedi ve bu durumu "Faşist bir yaklaşım" olarak değerlendirdi. Elon Musk bu açıklaması ile çok konuşulacakmış gibi gözüküyor. Musk ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Özgür Amerika Hemen" dedi.

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 3.195.316 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 227.705 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 980.761 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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