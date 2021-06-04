Elon Musk Kripto Esprileri Yaptıkça Bitcoin Değer Kaybetti

Elon Musk'ın kripto esprileri borsaya yön veriyor. Twitter'da yaptığı son paylaşımda, Bitcoin yazarak kırık kalp emojisi koyan Musk, yatırımların yeniden hareketlenmesine yol açtı.

Elon Musk, dünyanın en değerli kripto para birimine olan sevgisini kaybettiğini öne süren bir tweet paylaştıktan sonra, Cuma sabahı itibarıyla Bitcoin değer kaybetmeye başladı.

Milyarder CEO, Linkin Park’ın şarkı sözlerini alıntılayarak, #Bitcoin hashtag’ini ve kırık kalp emojisini ekleyerek, ayrılan çifti içeren esprili bir tweet attı.

Coin Metrics’ten alınan verilere göre, Bitcoin Cuma sabahı 36.891 dolara kadar düştü. Diğer kripto paralar da bu eğilimi gösterdi, 2 numaralı kripto para Ethereum %5′ten fazla düşüşle 2,644 dolara geriledi. Ayrıca Dogecoin -Musk’ın tercih ettiği kripto para- neredeyse %7 düşüşle yaklaşık 36 sente düştü.

Son zamanlarda yaşanan bu düşüşlere rağmen Bitcoin çılgın bir yıl geçirdi ve Nisan ayında 64.000 dolarla rekor seviyeye ulaştı. Ancak bir sonraki ay yaklaşık 30.000 dolara düştü. Şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinden %40′tan fazla değer kaybetmiş durumda, ancak 2021 genelinde neredeyse %30 arttı.

Elon Musk'ın kripto esprileri borsaya yön veriyor

Musk’ın kripto hakkındaki tweet'leri piyasayı ilk kez hareket ettirmiyor. Mayıs ayında, Tesla’nın enerji kullanımıyla ilgili endişeler nedeniyle bir ödeme yöntemi olarak Bitcoin’i kabul etmeyi bırakacağını ve tek bir günde tüm kripto pazarından yüz milyarlarca dolar değerinde tasarruf edeceğini söyledi.

Kripto endüstrisinden bazı uzmanlar, geçmişte Musk’ı dijital para birimleri hakkındaki gönderileri nedeniyle eleştirdi. Örneğin Dogecoin hakkında sık sık “şaka” tweetleri attı ve bu da genellikle fiyatında ani hareketlenmelere neden oldu.

Kripto çevrelerinde “CZ” olarak bilinen analist Zhao ise Cuma günü attığı tweet'te "Başkalarının finansmanına zarar veren tweet'ler komik değil ve sorumsuzca” diyerek Musk'ı eleştirdi.

Bitcoin savunucuları, dijital para birimini "yeni altın yatırımı" olarak görüyor ve dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları koronavirüs krizine yanıt olarak teşvikleri artırdıkça, enflasyona karşı bir koruma görevi görebileceğini savunuyor. Bundan dolayı geçtiğimiz gün binlerce Bitcoin yatırımcısı, kripto para birimine adanmış bir konferans için Miami sokaklarına inmişti.

Tüm bunlara ek olarak bu hafta yayınlanan yeni bir notta JPMorgan analistleri, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’deki düşüşün daha da düşebileceğini öne sürdü.