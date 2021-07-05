Elon Musk Kripto Para Piyasasındaki Etkisini Kaybediyor

Tesla CEO'su Elon Musk, kripto para piyasasını her attığı tweetle farklı bir yöne çekme gücünü giderek yitirmeye başladı. Musk'ın son zamanlarda attığı tweetler, Bitcoin ve benzeri kripto para birimlerini eskisi gibi etkilemiyor.

Dünya çapında tanınan ünlü iş insanı Musk'tan gelen her yeni tweet ile kripto para piyasasında önemli bir değişim meydana geliyordu. Örneğin Musk, geçtiğimiz aylarda Tesla şirketinin ödeme seçeneği olarak artık Bitcoin kullanmayacağını belirtmiş ve bu açıklamanın üzerinden çok zaman geçmeden alınan kararla ilgili yeni bir tweet paylaşmıştı.

Musk, konu hakkında paylaştığı tweette kripto para biriminin birçok yönde umut verici ve iyi bir geleceğe sahip olduğuna inandığını ancak bunun çevre için büyük bir maliyeti olmaması gerektiğini öne sürmüştü.

İş insanı sahip olduğu Bitcoin'i satmayacağını ve Bitcoin'in daha çevre dostu bir madencilik anlayışına geçmesi ile söz konusu kripto para birimini yeniden kullanacaklarını dile getirmişti. Bu, Musk'ın Bitcoin hakkında yaptığı ilk açıklama olmadı. Musk daha sonra paylaştığı bir tweette, "Kriptoya fosil yakıt kullanımında, özellikle kömürde kritik bir artışa yol açamaz" dedi.

Musk daha sonra Dogecoin'in ödeme yöntemi olarak kabul edilip edilmeyeceğinin belirlenmesini sağlayacak bir anket yaptı. 4 milyon oyun %80'i "evet" şıkkını gösterdi. Bitcoin, kullanıcılara yeni bir ödeme seçeneği sunarken Dogecoin ise ciddi bir kripto para birimi bile değildi ancak "Elon Musk etkisi" sayesinde bir anda büyük bir ivme yakaladı.

Musk'ın Bitcoin'in aleyhine attığı tweetler de amacına ulaştı. Bitcoin'in inişli çıkış bir döneme girdiğinden beri bir döngünün içerisinde olduğu görülüyor.

Elon Musk Kripto Para Piyasasına Artık Müdahale Edemiyor

Tesla CEO'su, 2021'in ikinci yarısına doğru hızla ilerlerken eskisi gibi kripto para piyasasına yön verememeye başladı. Cuma günü paylaştığı bir tweetle yine insanların Dogecoin'e doğru hareketlenmesini sağlayacak bir görüntüye yer verdi ancak öncekilerden farklı olarak insanlar onu dinlemedi.

GlobalBlock'tan Alexandra Clark, Musk'ın gücünü kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yatırımcılar görünüşe göre onu artık dinlemiyor, sonunda bir adamın tweetlerinin yatırım yapıp yapmamada belirleyici bir faktör olmaması gerektiğini anlamaya başladılar" ifadelerini kullandı.