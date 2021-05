Elon Musk Kriptoya Savaş Açtı: Bitcoin Sert Düştü

Elon Musk kripto tweet'leriyle borsaya yön veriyor. Geçtiğimiz gün Tesla'nın Bitcoin ile ödeme kabul etmeyeceğini söyleyen Tesla CEO'su Elon Musk, şimdi de kriptonun doğaya olan zararını ele alıyor. Musk'ın hala Dogecoin'i yakından takip ettiğini söylemek mümkün.

Tesla şirketinin arabaları için ödeme olarak Bitcoin kabul etmeyi iptal edeceğini açıklamasından bir gün sonra, Tesla CEO'su Elon Musk'tan Bitcoin'e karşı hamle geldi. Musk tweet'inde, "Kripto para birimi birçok düzeyde iyi fikir ve umut verici (geleceğe sahip) olduğuna inanıyoruz, ancak bunun çevre için büyük bir maliyeti olmamalı" dedi.

Musk, şu anda Tesla'nın sahip olduğu hiçbir Bitcoin'i satmayacağını ve "madencilik daha sürdürülebilir enerjiye geçer geçmez" tekrar kullanacaklarını söyledi. Bu arada Tesla'nın madencilik için daha az enerji kullanan diğer kripto para birimlerini de araştıracağını dile getirdi.

Musk Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Kriptoya şiddetle inanıyorum, ancak fosil yakıt kullanımında, özellikle kömürde kritik bir artışa yol açamaz" dedi.

To be clear, I strongly believe in crypto, but it can’t drive a massive increase in fossil fuel use, especially coal