Elon Musk Kriptoya Savaş Açtı: Bitcoin Sert Düştü

Elon Musk kripto tweet'leriyle borsaya yön veriyor. Geçtiğimiz gün Tesla'nın Bitcoin ile ödeme kabul etmeyeceğini söyleyen Tesla CEO'su Elon Musk, şimdi de kriptonun doğaya olan zararını ele alıyor. Musk'ın hala Dogecoin'i yakından takip ettiğini söylemek mümkün.

Tesla şirketinin arabaları için ödeme olarak Bitcoin kabul etmeyi iptal edeceğini açıklamasından bir gün sonra, Tesla CEO'su Elon Musk'tan Bitcoin'e karşı hamle geldi. Musk tweet'inde, "Kripto para birimi birçok düzeyde iyi fikir ve umut verici (geleceğe sahip) olduğuna inanıyoruz, ancak bunun çevre için büyük bir maliyeti olmamalı" dedi.

Musk, şu anda Tesla'nın sahip olduğu hiçbir Bitcoin'i satmayacağını ve "madencilik daha sürdürülebilir enerjiye geçer geçmez" tekrar kullanacaklarını söyledi. Bu arada Tesla'nın madencilik için daha az enerji kullanan diğer kripto para birimlerini de araştıracağını dile getirdi.

Musk Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Kriptoya şiddetle inanıyorum, ancak fosil yakıt kullanımında, özellikle kömürde kritik bir artışa yol açamaz" dedi.

To be clear, I strongly believe in crypto, but it can’t drive a massive increase in fossil fuel use, especially coal — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021

Bu tweet'in hemen arkasında ise Dogecoin'in öven birkaç açıklamada bulundu. Musk, "Sistem işlem verimliliğini artırmak için Doge geliştiricileriyle birlikte çalışmak" şeklinde bir tweet attı ve devamında şöyle dedi: "(Dogecoin için çalışmak) potansiyel olarak umut verici."

Working with Doge devs to improve system transaction efficiency. Potentially promising. — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021

Elon Musk kripto tweet'leriyle borsaya yön veriyor

Ayrıca bu haftanın başlarında Musk, Twitter'da Tesla'nın Dogecoin'i ödeme olarak kabul edip etmeyeceğini soran bir anket paylaştı. Kullanılan yaklaşık 4 milyon oydan %80'i "evet" şıkkını işaretledi.

Bitcoin, yaratıldığı günden bu yana potansiyel bir ödeme seçeneği olarak görülürken, Dogecoin ise şaka amaçlı geliştirildi. Fakat Musk tarafından popüler hale getirilen Dogecoin, Musk'ın tweet atmasından bu yana bir hayli artış yaşadı.

Musk'ın Perşembe günkü tweet'inden hemen sonra, Dogecoin fiyatları 0,43 dolardan 0,50 dolara kadar yükseldi. Kraken verilerine göre, Perşembe gecesi itibarıyla Dogecoin Musk'ın tweetinden bu yana %20 artarak yaklaşık 0,47 dolar oldu.

Musk'ın Tesla'nın yeni ödeme hareketini açıklamasından sonraki 24 saat içinde ise Bitcoin 54.500 dolardan 50.000 doların altına düştü. Düşüşün bir süre daha devam edeceği ve hatta Bitcoin'in kripto borsasındaki liderliği kaybedeceği düşünülüyor.

Tüm bu açıklamalara ek olarak Tesla hisselerinin de hareketlilik gösterdiğini belirtmek gerekiyor. Geçtiğimiz günün verilerine göre %3,1 düşüşle 571,69 dolara düşen hisseler, mesai sonrası ticarette artış yaşamaya başladı.