Elon Musk, Las Vegas’ın Altını Üstüne Getirecek!

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Boring Company’nin ilk yeraltı tünelini açan Elon Musk, rotasını Las Vegas’a çevirdi.

Güney Afrika asıllı ABD’li girişimci, uzay şirketi SpaceX’in Hawthorne, California’daki genel merkezi altında uzanan ilk Boring Company test tünelini Aralık 2018’de resmen açmıştı.

10 milyon dolarlık bir maliyete sahip olduğu tahmin edilen tünel, şirketin yeni nesil toplu taşıma araçları geliştirme hedeflerine yönelik araştırma ve geliştirme merkezi olarak hizmet verecek.

Las Vegas Konvansiyonu ve Ziyaret Otoritesi (LVCVA), Musk’ın tünel kazma şirketi Boring Company’e, kente otonom elektrikli araçlarla insanları taşıyacak bir yeraltı tüneli inşa etmesini tavsiye etti.

LVCVA Başkanı Steve Hill, Boring Company’nin inşa edeceği tünelin Las Vegas’ın ulaşım sisteminde tam anlamıyla devrime yol açabileceğini ve kentin ekonomisine önemli oranda katkı sağlayacağını söylüyor.

Kentte bulunan kongre merkezi, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’e ev sahipliği yapıyor. Hill, kongre merkezinin 2021 yılına kadar 200 dönüm alana yayılacak bir genişleme sürecinden geçtiğini belirtiyor.

Tünel projesi, Las Vegas şehir merkezi, kongre merkezi, Las Vegas Bulvarı, McCarran Uluslararası Havaalanı ve daha fazlasını birbirine bağlayacak. Proje maliyetinin ise 35 ila 55 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Boring Company Başkanı Steve Davis yaptığı açıklamada, "Las Vegas'ta birinci sınıf bir toplu taşıma sistemi sağlamak için LVCVA ile birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Proje onaylandıktan sonra çalışmalarımıza başlamayı umuyoruz” dedi.

Musk’ın en büyük hayallerinden birisi olan proje, metropollerin en büyük problemi olan trafik karmaşasını çözmeyi hedefliyor. Tünel içindeki araçlar, elektrikli kızak sayesinde saatte 250 kilometre hıza kadar çıkabilecek. Bu kızak aynı zamanda 8 ila 16 kişilik yolcu vagonları da taşıyacak. Böylece tüneli araçlarla birlikte yolcular da kullanabilecek.

Şirketin asıl hedefi ise Los Angeles’tan Chicago’ya, Washington DC’den Maryland'e kadar 35 kilometrelik şehirlerarası bağlantı tünelleri inşa etmek.