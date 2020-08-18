Elon Musk Kendisine Linç Kampanyası Başlattı!

Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve aldığı kararlar nedeni ile sık sık gündem oluyor. Daha önce bebeğine koyduğu isim ile sosyal medyada gündem olan ve haftalarda isminden söz ettiren Musk, ilginç bir paylaşım daha yaptı. Musk kendisine linç kampanyası başlattı. Musk'ın takipçilerinden kendisini Wikipedia'da linç etmesini istemesi insanları adeta şaşkına çevirdi.

Elon Musk'ın Başlattığı Linç Kampanyası Takipçilerini Şaşırttı

Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile takipçilerini kısa sürede şaşkına çevirdi. Ünlü iş insanı, takipçilerinden kendisini Wikipedia'da linç etmesini istedi. Takipçileri ilk başta bunun bir şaka olduğunu düşünse de Musk, kendisinin linç edilmesi konusunda ciddiydi.

Musk, “Tarihi, zafer kazananlar yazar. Wikipedia hariç” şeklinde paylaşım yaptı ve bu paylaşımın ardından "Lütfen beni Wikipedia'da linçleyin, size yalvarıyorum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım daha yaptı. Takipçiler Musk'ın bu isteğini yerine getirerek Wikipedi'da ünlü iş insanını linç etmeye başladı.

Musk'ın Wikipedia sayfasına çok kısa süre içerisinde yanlış ve oldukça enteresan bilgiler eklendi. Musk, konu ile ilgili yapılan paylaşımlara kahkaha emojileri ekledi. Ünlü iş insanının takipçilerinden kendisini Wikipedia'da linç etmesini istemesi ve kendisine yapılan linç ile eğlenmesi insanları şaşırttı.

Wikipedia ise duruma kısa sürede müdahale etti. Wikipedia yetkilileri gerçekleştirilen linci önlemek için ünlü iş insanının Wikipedia sayfasını kilitledi. Musk'ın Wikipedia sayfası kilitlendikten sonra hiçbir kullanıcı biyografi üzerinde düzenleme yapamadı.