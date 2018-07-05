Elon Musk, Mağarada Sıkışan Taylandlı Futbolculara Yardım Edebilir

Elon Musk, Haziran ayından bu yana bir mağaranın içinde mahsur halde kalan Taylandlı 12 çocuk ile antrenörlerinin kurtarılması için yapılan çalışmalara destek olmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Ne Olmuştu?

Yaşları 11 ila 16 arasında değişen 12 erkek çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran’da ortadan kaybolmuştu. Olayın ardından Tayland hükümeti ve bölge sakinleri, kaybolan futbol takımını bulmak için adeta seferber oldu.

Ordu ve dalgıçların katıldığı çalışmalar yaklaşık 11 gün sonra sonuç verdi ve tüm takım Tham Luang Mağarası’nda bulundu. Sular altında kalan Pattaya Sahili'nin 400 metre ilerisinde bulunan grubu mahsur kaldıkları yerden kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Ancak hükümetten yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar yapılan girişimler ne yazık ki başarısız oldu.

Elon Musk’tan Yardım Eli

Mağarada sıkışıp kalan Taylandlı futbol takımına Elon Musk da kayıtsız kalamadı. Tesla, SpaceX ve Boring Company CEO’su, 11 günden bu yana mağarada mahsur halde olan 12 erkek çocuk ve antrenörlerinin kurtarılmasına yardım etmekten mutluluk duyacağını söyledi.

I suspect that the Thai govt has this under control, but I’m happy to help if there is a way to do so — Elon Musk (@elonmusk) 4 Temmuz 2018

Musk, bir Twitter kullanıcısının, mağarada sıkışan Taylandlı takım için herhangi bir yardım sağlayıp sağlayamayacağı hakkındaki soruya, “Tayvan hükümetinin bu olayı kontrol altında tutuğunu düşünüyorum. Ancak bunu yapmanın bir yolu varsa, yardımcı olmaktan mutluluk duyarım” şeklinde cevap verdi.

Güney Afrika asıllı ABD’li girişimcinin nasıl bir yardımda bulunacağını henüz bilmiyoruz. Dahası kesin olarak yardım edeceği de kesin değil. Ancak Musk’ın yeni nesil ulaşım sistemi Hyperloop için Los Angeles sokaklarını kazdığı sondaj şirketi Boring Company, belki bu olayda önemli bir rol oynayabilir. Tabii bunun oldukça düşük bir ihtimal olduğunu söyleyelim. Her ne olursa olsun böyle bir olayı görmezden gelmeyerek yardım teklifinde bulunan Musk, bu davranışı ile herkesin takdirini kazanmayı başardı.