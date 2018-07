Elon Musk, Mağarada Sıkışan Taylandlı Futbolculara Yardım Edebilir

Elon Musk, Haziran ayından bu yana bir mağaranın içinde mahsur halde kalan Taylandlı 12 çocuk ile antrenörlerinin kurtarılması için yapılan çalışmalara destek olmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Yaşları 11 ila 16 arasında değişen 12 erkek çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran’da ortadan kaybolmuştu. Olayın ardından Tayland hükümeti ve bölge sakinleri, kaybolan futbol takımını bulmak için adeta seferber oldu.

Ordu ve dalgıçların katıldığı çalışmalar yaklaşık 11 gün sonra sonuç verdi ve tüm takım Tham Luang Mağarası’nda bulundu. Sular altında kalan Pattaya Sahili'nin 400 metre ilerisinde bulunan grubu mahsur kaldıkları yerden kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Ancak hükümetten yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar yapılan girişimler ne yazık ki başarısız oldu.

Mağarada sıkışıp kalan Taylandlı futbol takımına Elon Musk da kayıtsız kalamadı. Tesla, SpaceX ve Boring Company CEO’su, 11 günden bu yana mağarada mahsur halde olan 12 erkek çocuk ve antrenörlerinin kurtarılmasına yardım etmekten mutluluk duyacağını söyledi.

I suspect that the Thai govt has this under control, but I’m happy to help if there is a way to do so