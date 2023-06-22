Elon Musk, Mark Zuckerberg'i Kafes Dövüşüne Davet Etti! Peki Neden?

Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde Mark Zuckerberg ile "kafes dövüşüne hazır olduğunu" tweetlemesinin ardından, Meta CEO'su Zuckerberg, Musk'ın tweetinin ekran görüntüsünü " konum gönder" başlığıyla paylaşarak karşılık verdi.

Zuckerberg'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımın aslında bir şaka olmadığı kesinlik kazanırken, Musk çok geçmeden "Vegas Octagon" yanıtını verdi.

Olayın Perde Arkası

Kısa bir süre önce Meta'nın yakında çıkacak Twitter rakibi hakkında pek çok ayrıntı ortaya çıktı. Twitter'da pek çok insan, yeni platformun adıyla ilgili Zuckerberg'e şakalar yapmaya başladı.

Geçen hafta Meta'da yapılan şirket içi bir toplantıda ürün müdürü Chris Cox çalışanlara şirketin, içerik oluşturucuların Twitter'ın "aklı başında yönetilen" bir versiyonunu istediklerini düşündüğünü söylemiş ve alkış almıştı. Zuckerberg, Lex Fridman ile yakın zamanda yaptığı bir podcast röportajında "Her zaman Twitter'ı bir milyar insanın kullanması gerektiğini düşünmüşümdür." dedi.

Olay elbette bir şakalaşmadan ibaret olsa da bahsi geçen isim Musk ve Zuckerberg olduğunda, ne olacağını idrak etmek sanıldığı kadar kolay değil.

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