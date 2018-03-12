Elon Musk, Mars Gemisinin 2019'da Yola Çıkacağını Umuyor

SpaceX'in kurucu CEO'su Elon Musk, 2022'de Mars'ta koloni kurma hedefine emin adımlarla ilerlediklerini ve Mars gemisinin bir yıldan kısa bir sürede ilk seferine hazır olacağını söyledi.

21. yüzyılın gördüğü en zeki insanlardan biri olan Musk, uzun zamandır Mars'ı kolonize etmek için çalışıyor. Kızıl Gezegen'de bir yerleşim yeri kurmak için ‘Gezegenlerarası Taşıma Sistemi’ kurulması gerektiğini belirten Musk, bu plan kapsamında Mars’a uzay araçları için tesisler yapılması gerektiğini söylüyor.

"İnsanoğlunun Mars'ta yeni bir hayat kurabilmesini gerçekten istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Şu ana kadar büyük bir ilerleme kaydettik" diyen ünlü mucit, inşa edecekleri uzay gemisinin önümüzdeki sene sadece kısa uçuşlar için de olsa uzaya gitmeye hazır olacağını ifade etti.

İlk uzay gemisi üzerindeki çalışmaların sürdüğünü belirten Musk, "Hedefimiz, gemi inşasını en kısa sürede tamamlamak ve gezengenler arası ilk seyahatimizi önümüzdeki yılın ilk yarısında gerçekleştirmek. Muhtemelen bunu başaracağız" dedi.

2022 yılına kadar Kızıl Gezegen'e ulaşmak istediklerini söyleyen Musk, başardıkları takdirde tüm insanlık için yeni bir kapının açılacağını belirtti.

Musk'ın Yapay Zeka Korkusu

SpaceX ve Tesla Motors CEO'su, yapay zeka korkusu hakkında da açıklamalar yaptı. "Yapay zekanın pençesine iyice yaklaştık ve bu da beni içine düşeceğimiz cehennemeden korkutuyor" diyen, Musk, "İnsanlığın devamı için yeni bir yol bulmalıyız. Sanırım bu, karşılaştığımız en büyük kriz olacak" dedi.

Musk, yapay zekanın nükleer silahlardan çok daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Mars'ı kolonileştirmenin, geleceğin karanlık çağında insanlığın hayatta kalması adına büyük bir önem taşıdığını belirten Musk, en büyük motivasyonunun da yapay zeka tehdidi olduğunu söyledi.

Bugüne kadar hayal ettiği birçok şeyi başaran ve kendisine inanmayan insanları her fırsatta utandıran Musk, bakalım Mars hayalini gerçekleştirebilecek mi? Bekleyip, göreceğiz.