Elon Musk Kendini Mars İmparatoru İlan Etti!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter biyografisinde kendisini Mars İmparatoru ilan etti. Yakın zamanın en çok gündeme gelen isimlerinden Musk, biyografisine eklediği yeni unvanının yanına ayrıca göz kırpan emoji ekledi.

Mars İmparatoru, Elon Musk'ın Yeni Unvanı

Kızıl Gezegen ile ilgili çalışmalarını sürdüren teknoloji girişimcisi Musk, göz kırpan bir emoji ile "Imperator of Mars" unvanını Twitter biyografisine ekledi. Ünlü girişimcinin yaptığı değişiklik ile Twitter biyografisi bir ay içinde ikinci kez değiştirilmiş oldu. Musk'ın Twitter biyografisinde şu anda "Technoking of Tesla, Imperator of Mars" ve bir de göz kırpan emoji yer alıyor.

Teknoloji girişimcisinin bugünlerde paylaştığı hemen hemen her tweet, sosyal medya kullanıcılarının ve internet kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Musk'ın bu nedenle attığı hemen hemen her tweet, sosya medyanın gündemine oturuyor ve kullanıcılar tarafından oldukça tartışılıyor.

Geçtiğimiz günlerde ise Ay yolculuğu arzusunu dile getirdiği bir tweet paylaşmış ve Ay'a çok yakında gidileceğini söylemişti. 49 yaşındaki milyarder her ne kadar Kızıl Gezegen'i işaret etmiş olsa da gözü bir yandan da Ay'ın üzerindeydi.

Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, Starship isimli bir uzay aracı geliştiriyor. Bu uzay aracının hala geliştirilme aşamasında olduğu biliniyor. SpaceX'in iddiasına göre Starship tamamen yeniden kullanıma müsait bir şekilde geliştiriliyor. SpaceX'e göre uzay aracı hem mürettebatı hem de yükleri Dünya'nın yörüngesine fırlatabilir. Starship ayrıca mürettebatı ve yükleri Mars'a, Ay'a ve daha da ötesine fırlatma kapasitesine sahiptir.

Musk, Kızıl Gezegen'de bir şehir inşa etmek ve insanları gezegene götürmek için uzay aracı geliştirme isteği ile ne kadar iddialı olduğunu zaten gözler önüne serdi. Şirket, uzay aracı için doğru tasarımı bulmak için prototipler geliştiriyor. SpaceX, test uçuşlarının mühendislerin araçtaki çeşitli sorunları çözmesine ve insanları Mars'a ve uzayın derinliklerine götürmek için sağlam bir sistem geliştirilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Musk, insanların Mars'a taşınmasını sağlamak için sorunsuz bir sistem elde etmek istiyor. İnsanları Kızıl Gezegen'e götürmenin ne kadar zor bir görev olduğunun farkında olduğundan her şeyin kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.