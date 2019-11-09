Elon Musk, Mars Kolonisi İçin Gerekenleri Açıkladı

SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla Mars’ta koloni kurulabilmesi için nelerin gerektiğini açıkladı.

Elon Musk’ın hesaplamalarına ve tahminlerine bakılırsa, Mars’ta bağımsız bir şekilde faaliyet gösterebilecek bir yerleşim biriminin inşa edilmesi için en az bir milyon ton kaynak ve ekipman gönderilmedi gerekiyor. Musk’a göre bunun için de yaklaşık 1000 adet Starship gemisi gerekli.

Kaynak Gönderimi 20 Yıl Sürebilir

Dünya ile Mars’ın uçuş için uygun mesafeye yılda iki kez yaklaştıklarını hatırlatan Musk, bu nedenle kaynak gönderiminin yaklaşık 20 yıl süreceğini ifade etti. Musk ayrıca, Mars’a yapılacak her bir seferin SpaceX’e 2 milyon dolar’lık maliyet getireceğine de dikkat çekti.

SpaceX, Mars ve diğer gezegenler arası misyonlara yönelik uçuşlar için tasarladığı Starship adlı uzay aracının tamamlanmış son halini geçtiğimiz Eylül ayında göstermişti. Musk da Starship’in yaklaşık 20 km yükseklikteki ilk uçuşunu birkaç ay içerisinde gerçekleştireceğini söyledi.

Starship’in prototipi de daha önce başarılı bir şekilde test edilmişti. Starship’in ilk test örneği olan Starhopper, 150 metreye kadar yükselmiş ve 1 dakika süren uçuştan sonra yere dikey olarak iniş yapmıştı.