Elon Musk, Mars Kolonisini Nasıl Kuracağını Açıkladı

Kurduğu özel uzay şirketi SpaceX ile önemli ilerlemeler kaydeden Elon Musk, nihai amacını paylaştı. Musk, Mars kolonisi için uzun süredir beklenen açıklamayı yaptı ve kolonin nasıl kurulacağını anlattı.

Güney Afrika doğumlu olan Elon Musk, Amerika Birleşik Devletleri'ne üniversite eğitimi için taşınmıştı. Burada kurduğu para aktarma şirketi PayPal'ı kuran Musk, 2000'li yılların başında önemli bir miktara şirketi elinden çıkarmıştı.

PayPal'dan kazandığı geliri elektrikli araba üreticisi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e yatıran Musk, son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Elektrikli araba kullanımının artmasının ardından Tesla hızlı yükselişe geçerken, SpaceX'in geri dönebilen roket teknolojisinin işlemeye başlamasıyla değeri artmıştı.

Mars kolonosi nasıl kurulacak?

Elon Musk, uzay şirketini kurduktan sonra asıl amacının Mars kolonisi kurmak olduğunu dile getirmişti. Halihazırda NASA ile ortak çalışarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme taşımaya başlayan ve önümüzdeki yıl itibarıyla insanlı uçuşlar yapmayı planlayan SpaceX, bunu Mars kolonisinde kullanmak istediğini uzun süredir belirtiyordu. Dünyadan oldukça uzakta olan ve gitmek için önemli efor sarf edilmesi gerekiyordu.

İngiliz merkezli Independent gazetesindeki habere göre Musk, Mars'ta koloni kurmak için bin adet Starship (Yıldız Gemisi) uzay gemisi inşa etmek istiyor. Bu proje kapsamında SpaceX her üç günde bir yeniden kullanılabilir roket ve uzay aracı üretmesini planlıyor. Musk'ın her geminin yeniden kullanılabilir olmasını ve 41 ton ağırlığı taşıyabilmelerini istedi.