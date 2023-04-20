Elon Musk Yine Sahnede: Bu Sefer Microsoft'u Dava Edecek!

Elon Musk teknoloji devleriyle kavga etmekten geri durmuyor. Twitter'ın başına ilk geçtiğinde Apple ile bir sürtüşme yaşayan ünlü milyarder, şimdi de bıçaklarını Microsoft için biledi.

Yakın zamanda Microsoft'un Twitter'ı reklam sisteminden çıkarması sonrasında Elon Musk'tan oldukça sert bir yanıt geldi.

Elon Musk: "Dava Zamanı"

They trained illegally using Twitter data. Lawsuit time. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2023

Microsoft, bugün yapılan paylaşımda 25 Nisan 2023 tarihinden itibaren çoklu platform desteği kapsamında verilen reklamların Twitter üzerinde gösterilmeyeceğını açıkladı. Reklamverenler, artık sosyal medya aracı yoluyla Twitter hesaplarına ulaşamayacak ve birçok Twitter özelliğini kullanamayacak. Yani, bu durum aslen reklamverenleri ilgilendiriyor. Ancak Elon Musk konu hakkında oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.

Twitter Daily News tarafından paylaşılan Microsoft haberine cevap veren Elon Musk, "İllegal olarak Twitter verilerini işliyorlar. Dava zamanı!" yorumunda bulundu.

Ardından Microsoft'un Twitter reklam desteğini kesmesinin arkasındaki asıl sebebin, API ücretlerini ödemek istememesi olduğunu açıkladı. Elon Musk'ın Microsoft'a yönelttiği iddiaların mahkemeye taşınacağı neredeyse kesin gibi. Önümüzdeki günlerde iki teknoloji devi şirket arasında fırtınalar kopabilir.