Elon Musk Sahip Olduğu Mülkleri Satışa Çıkarıyor

Tesla Motors’un kurucu ortaklarından olan Elon Musk, birkaç gün önce Twitter hesabından tüm gayrimenkullerini satacağına dair bir paylaşımda bulundu. Takipçileri Musk’ın şaka yaptığını düşündü. Ancak görünen o ki Elon Musk şaka yapmıyor. Tesla CEO’su sahip olduğu bütün gayrimenkullerini satmaya hazırlanıyor.

Elon Musk, attığı tweet ile tüm fiziksel eşyalarını satacağını, ev sahibi olmayacağını paylaştı. Musk, satış kararının arkasında özgür olma isteğinin yer aldığını yazdı. Takipçileri Elon Musk’ın şaka yaptığını düşünürken geçtiğimiz günlerde The Web üzerinden Musk’a ait iki mülk satış için listelendi. Listelenen evlerden birisinin, Los Angeles Bel-Air bölgesinde bulunan, bir zamanlar Çikolata Fabrikası filminin yıldızı Gene Wilder’ın kullandığı ev olduğu, liste fiyatının ise 9.500.000 dolar olduğu söyleniyor. Elon Musk’a ait Bel-Air bölgesinde olan bir başka ev de 30,000,000 dolar satış fiyatı ile The Web satış listesinde bulunuyor.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.