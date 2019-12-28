Elon Musk Neden Bu Kadar Başarılı?

Yüzyılın en büyük girişimcilerinden bir tanesi olarak kabul edilen Elon Musk, gücünü giderek arttırıyor. Kurduğu şirketlerin bu kadar başarılı olmasının ardında önemli bir sır var. İşte haberimizin detayları.

Bazı insanlar genellikle tüm dünya tarafından kabul edilebilecek bir misyona sahip olabilir. Ancak bazıları bu misyondan son derece uzak kalabiliyor. Örneğin artırılmış gerçeklik teknolojisi bazı kişiler için büyük bir öneme sahipken bazıları için değildir. Ancak küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek herkes için önemlidir.

Elon Musk Küresel İklim Değişikliğine Sürekli Dikkat Çekiyor

Elon Musk gibi bir ismin bu kadar başarılı olmasındaki en önemli etken hiç şüphesiz tüm insanları ilgilendirecek konularda çalışması. Örneğin elektrikli araçları yapma amacı olarak karbon salınımını gösteriyor.

Uzay şirketi olan SpaceX kuruluşu ile ilgili yine Musk, dünyadan ayrılmamız gerektiğini savunuyor. Ayrıca ona göre insanların gezegenler arası bir tür olması şart. Yoksa yakın bir zaman içerisinde tıpkı dinozorların yok olduğu gibi insanlar da yok olacak. Bilim insanlarının önemli bir bölümü bu teoriyi doğru kabul ediyor.

Elon Musk her ne kadar bir girişimci olsa bile onun bu kadar sevilmesinin temel bir nedeni var. Dünya ile olan ilişkisi. Dünyanın en önemli problemlerine çözümler bulmak isteyen ünlü girişimci bu yüzden neredeyse her projesinde başarılı oluyor. Peki sizce Elon Musk'ı bu kadar başarılı kılan başka neler olabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.