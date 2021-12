Elon Musk, Neuralink'in Metaverse'ten Daha İyi Olduğunu Söyledi

Elon Musk'tan Neuralink, Metaverse'ten daha iyi açıklaması geldi. Tesla ve SpaceX CEO'suna göre yakın gelecekte Metaverse'in vadettiği gibi bir sanal dünya olmayacak.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, moda sözcükleri ve pazarlama taktikleri olarak kullanılma şartlarını reddettiği için metaverse ve Web 3.0 ekosistemlerine hiçbir destek göstermedi.

The Babylon Bee ile yaptığı röportajda Musk, metaverse ekosistemi hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, “Bütün gün yüzüne ekran bağlayan birini görmeyeceğimi düşünüyorum. İnsanlar benimle bu konuda çok konuşsa da, bu metaverse olayını anlayıp anlamadığımı bilmiyorum." dedi.

Metaverse ve sanal gerçeklik (VR) hakkında konuşan Musk, sanal dünyada yaşamak için fiziksel dünyayı terk etmek zorunda kalacağı bir gelecek görmediğini söyledi. Kişisel bir deneyim paylaşarak, VR kulaklıkların video oyunları oynarken tutmayı tetikleme eğiliminde olduğunu ekledi: "Uzun vadede, sofistike bir Neuralink sizi tamamen sanal gerçekliğe sokabilir. Sanırım meta veri evreninde kaybolmaktan çok uzağız, bu kulağa biraz modası geçmiş bir kelime gibi geliyor."

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs