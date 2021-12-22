Elon Musk, Neuralink'in Metaverse'ten Daha İyi Olduğunu Söyledi

Elon Musk'tan Neuralink, Metaverse'ten daha iyi açıklaması geldi. Tesla ve SpaceX CEO'suna göre yakın gelecekte Metaverse'in vadettiği gibi bir sanal dünya olmayacak.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, moda sözcükleri ve pazarlama taktikleri olarak kullanılma şartlarını reddettiği için metaverse ve Web 3.0 ekosistemlerine hiçbir destek göstermedi.

The Babylon Bee ile yaptığı röportajda Musk, metaverse ekosistemi hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, “Bütün gün yüzüne ekran bağlayan birini görmeyeceğimi düşünüyorum. İnsanlar benimle bu konuda çok konuşsa da, bu metaverse olayını anlayıp anlamadığımı bilmiyorum." dedi.

Elon Musk: Neuralink, Metaverse'ten daha iyi

Metaverse ve sanal gerçeklik (VR) hakkında konuşan Musk, sanal dünyada yaşamak için fiziksel dünyayı terk etmek zorunda kalacağı bir gelecek görmediğini söyledi. Kişisel bir deneyim paylaşarak, VR kulaklıkların video oyunları oynarken tutmayı tetikleme eğiliminde olduğunu ekledi: "Uzun vadede, sofistike bir Neuralink sizi tamamen sanal gerçekliğe sokabilir. Sanırım meta veri evreninde kaybolmaktan çok uzağız, bu kulağa biraz modası geçmiş bir kelime gibi geliyor."

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021

Bilmeyenler için Musk, bilgisayarlar aracılığıyla fiziksel yetenekleri geri yüklemek ve geliştirmek için insanlara beyin implantları yerleştirmeyi amaçlayan bir nöroteknoloji şirketi olan Neuralink'in kurucu ortaklarından birisi.

“Şu anda gerçekçi bir metaverse durumu göremiyorum veya Web 3.0 gerçeklikten daha fazla pazarlama ürünü gibi geliyor. Anlamadım, belki anlarım ama henüz anlamadım."

Musk ayrıca insanların VR başlıklarından hiç ayrılmak istemeden dolaşmayı tercih etmeyeceklerini de vurguladı. Büyürken televizyona çok yakın oturmamak konusunda uyarıldığını da hatırladı: "Göz sağlığını mahvedecek, değil mi? Şimdi tam anlamıyla yüzümüzde bir televizyon var ve sizce bu iyi bir şey mi?"

Ayrıca Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla, yakın bir dönemde belirli ürünler için Dogecoin ile yapılan ödemeleri kabul etmeye başlayacak.

En etkili Dogecoin destekçisi rolüne ek olarak Musk, kısa süre önce kriptoya desteğini ifade ederek, kriptoyu yok edilemez olarak nitelendirdi ve temelde merkezi bir hükümetin gücünü azaltmayı amaçladı.

Musk, California Kod Konferansı'nda, “Kriptoyu yok etmek mümkün değil, ancak hükümetlerin ilerlemesini yavaşlatması mümkün.” ifadelerini kullandı. Ayrıca kripto düzenlemeleri hakkındaki görüşleri sorulduğunda ABD hükümetinin hiçbir şey yapmamasını önerdi.