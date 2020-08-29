Elon Musk'ın Neuralink Şirketi Domuz Beynine Çip Yerleştirdi

Elon Musk'ın nörobilim girişimi Neuralink geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikte beyninde iki aydır madeni para büyüklüğünde bilgisayar çipi bulunan domuzu tanıttı. Musk'a göre bu beyin çipi, beyin hastalıklarını iyileştirmede önemli bir adım olacak.

Türkiye saatiyle bu gece gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Neuralink'in ortağı Elon Musk, hafıza kaybı, işitme kaybı, depresyon ve uykusuzluk gibi rahatsızlıklara değindi. Girişimci “Kafatasına yerleştirilebilir bir cihaz aslında bu sorunları çözebilir” diyor.

Domuz beynine Neuralink'in geliştirdiği çipi yerleştiren şirket, testlerin birkaç aydır devam ettiğini şu şekilde aktardı: "Burada sağlıklı ve mutlu bir domuz görüyoruz. Biraz utangaç davranıyor ancak enerjisi yüksek ve hayattan keyif alıyor. Bu domuza iki aydır telli Fitbit takılı"

Elon Musk: "İstediğimiz para değil, çalışacak birilerini arıyoruz"

Neuralink'in çalışmasını açıklayan Musk bu etkinliğin asıl odak noktasının işe alım için ilgi çekmek olduğunu söyledi. Musk, "Para toplamaya çalışmıyoruz, harika insanları Neuralink'te çalışmaya gelmeye ikna etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Beyin-Bilgisayar projesi nedir, Elon Musk Neuralink ile neyi amaçlıyor?

2016 yılında Elon Musk fonlamasıyla kurulan Neuralink; Alzheimer, demans ve omurilik yaralanmaları gibi nörolojik rahatsızlıkları iyileştirmeye yardımcı olmak için beyne binlerce elektrot içeren beyin-bilgisayar arayüzlerini yerleştirmeyi ve nihayetinde insanlığı yapay zeka haline getirmeyi amaçlıyor.

Nörobilim uzmanları, Neuralink'in insanlarda beyin aktivitesini okuma ve canlandırma misyonunun uygulanabilir olduğunu ancak şirketin zamanlama konusunda aşırı iddialı göründüğünü söyledi. Musk'ın birkaç yıl içerisinde beyin-bilgisayar denemeleri için yasal izin alıp testlere başlamak istediğini hatırlatalım.