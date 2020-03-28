Elon Musk, New York’a Solunum Cihazı Bağışlayacak

Elon Musk, salgının yeni merkezi olarak nitelendirilen New York’a 1255 adet solunum cihazını bağışlayacağını duyurdu. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele edebilmek için solunum cihazları çok önemli bir yere sahip.

Elon Musk geçtiğimiz hafta, ResMed, Philips ve Medtronic adlı üç farklı üreticiden 1255 solunum cihazı satın aldı. Musk, solunum cihazlarının ilk bölümünün bu hafta sonuna kadar teslim edileceğini ifade etti. Musk, Tesla firmasının Buffalo yer alan fabrikasını ek solonum cihazları üretmek için açacağını açıklamıştı.

Twitter hesabı üzerinden Musk’a teşekkür eden New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Minnettarız. Gelecek haftalarda hayatları kurtarabilmek için elimize geçecek her solunum cihazına ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

New York’ta Son Durum

New York Valisi Andrew Cuomo, eyaletin salgınla mücadele edebilmesi için 30.000 adet solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Cuomo, cuma günkü yaptığı açıklamada New York’ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 519 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Perşembe günü itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri, dünyada yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasının en çok görüldüğü ülke oldu.